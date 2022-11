entreprises





Inauguration des nouveaux locaux d’ADVANS Rhône-Alpes à Lyon le 12/10/2022.



A la fin de l’été, ADVANS Group a quitté ses anciens bureaux du PATIO, 37 rue Louis Guérin, pour rejoindre l’immeuble Parhelion, situé au 12-14 avenue Antoine Dutrievoz, à Villeurbanne.

Les nouveaux locaux sont constitués de près de 400 m² d’espaces modernes, accueillants et tenant compte des nouvelles manières de travailler (flex office, outils de visioconférence etc.).



Ils ont été inaugurés le 12 octobre dernier avec les salariés lyonnais au cours d’une soirée festive en présence de Radomir Jovanovic, le PDG fondateur d’ADVANS Group, Lionel Carré, le DRH, et Olivier Kuntz, le directeur régional.

Cette extension des locaux existants fait suite à la forte augmentation des effectifs, dont une part croissante est affectée à des projets réalisés depuis les locaux du groupe dans le cadre de centres de services dans les domaines de l’électronique embarquée et du développement logiciel applicatif complexe.





ADVANS Group Rhône-Alpes



ADVANS Group Rhône-Alpes, qui dispose d’une seconde implantation à Grenoble, accompagne les acteurs industriels locaux et nationaux dans la réalisation de leurs produits, notamment dans le domaine de l’Internet des Objets.



Son cœur d’expertise réside dans les métiers :

De la carte électronique, du FPGA (circuit intégré programmable) et du logiciel embarqué critique – société ELSYS Design.

Du développement logiciel, du DevOps et de la cybersécurité – société AViSTO.

De la conception mécanique et mécatronique – société MECAGINE.



Contenus vidéo



Le 12 octobre, jour de l’inauguration, une équipe de tournage est venue dans les nouveaux locaux afin de préparer une vidéo d’entreprise ainsi que des interviews de salariés :

Valentin, Victor et Cyril, ingénieurs hardware.

Guilhem et Baptiste, ingénieurs logiciel embarqué.

Pierre, ingénieur système.

Julien, chef de projet.

Fabien et Yann, ingénieurs Cloud DevOps.

Samy et Florian, responsables d’affaires chez ELSYS Design.

Samuel, Philippe et Adrien, responsables d’affaires chez AViSTO.

La vidéo d’entreprise est à découvrir ici.



Les interviews des salariés seront bientôt disponibles sur le blog des sites web d’ELSYS Design et d’AViSTO.

A propos d'ADVANS Group



ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques.

ADVANS Group accompagne les projets à forte valeur ajoutée de ses clients. Conjuguant expertise technique et savoir-faire métier, ses ingénieurs interviennent sur l’ensemble du cycle de développement de systèmes complexes, au sein de nombreuses industries – aérospatiale, défense, énergie, IoT, médical, secteur tertiaire, semi-conducteur, transport etc.



Fondé et managé par des ingénieurs, ADVANS Group cultive un modèle spécifique avec une identité et des valeurs fortes. Il rassemble six sociétés : ELSYS Design (conception de systèmes embarqués), AViSTO (développement logiciel), MECAGINE (conception mécanique) et trois filiales internationales. Le groupe est implanté à Cachan (siège social), Grenoble, Lyon, Nice Sophia Antipolis, Aix en Provence, Toulouse, Rennes, Nantes, Lille, Belgrade (Serbie), Novi Sad (Serbie), Nis (Serbie) et San José (Etats-Unis, dans la Silicon Valley).

