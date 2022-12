entreprises







ADVANS Group a été fondé en 2000 à Paris. C’est un groupe de sociétés d’ingénierie spécialisées dans la conception de systèmes électroniques embarqués, le développement de solutions logicielles et la conception de systèmes mécaniques.



ADVANS Group est piloté par son fondateur Radomir Jovanovic. Il dispose de quatorze implantations en France, en Serbie, aux Etats-Unis et désormais au Portugal. Il rassemble 1100 ingénieurs, pour un chiffre d’affaires de 82M€.



ADVANS Group sélectionne les meilleurs ingénieurs pour leur faire relever des défis techniques à la pointe de la technologie et les fait grandir vers l’excellence.





ADVANS Group au Portugal



Après une croissance organique de +20% en 2021, ADVANS Group a décidé d’investir massivement dans son réseau de centres de conception afin d’accompagner l’extension des partenariats avec ses principaux clients internationaux.



L'ouverture de Lisbonne est ainsi la troisième en 2022, après celles de Niš, en Serbie, et de Lille, en France.



Le groupe a également agrandi ses locaux existants à Paris, Aix, Lyon et Toulouse.



Les ingénieurs en cours de recrutement au Portugal vont rejoindre les équipes transnationales existantes entre la France et la Serbie.



Des opportunités d'emploi sont actuellement ouvertes dans les domaines du développement logiciel agile, du DevOps et de l’assurance qualité logicielle.



A moyen terme, le centre de conception de Lisbonne couvrira tous les domaines d'expertise d’ADVANS Group (électronique / logiciel / mécanique).

Pour Radomir Jovanovic, PDG et fondateur d’ADVANS Group : "Le Portugal forme des ingénieurs de haut niveau, tout en bénéficiant d’une proximité culturelle avec la France : renforcer nos équipes avec des salariés portugais sera un atout majeur pour réaliser notre ambitieux plan de croissance sur 5 ans, qui comprend l’ouverture de filiales supplémentaires dans d'autres pays européens."

Pour César Matias, le directeur général d’ADVANS Group au Portugal : "ADVANS Group au Portugal accueille ses ingénieurs dans un environnement de travail sain, avec un bon équilibre travail-vie personnelle et des avantages sociaux attractifs. Soutenus par la longue expérience d’ADVANS Group dans la réalisation de projets à la pointe de la technologie, en partenariat avec des clients internationaux de premier plan, les ingénieurs d'ADVANS Group au Portugal bénéficient de belles opportunités de carrière grâce à des projets très enrichissants. Ils pourront ainsi écrire un nouveau chapitre de la belle histoire d’ADVANS Group."

A propos d'ADVANS Group



ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques.

ADVANS Group accompagne les projets à forte valeur ajoutée de ses clients. Conjuguant expertise technique et savoir-faire métier, ses ingénieurs interviennent sur l’ensemble du cycle de développement de systèmes complexes, au sein de nombreuses industries – aérospatiale, défense, énergie, IoT, médical, secteur tertiaire, semi-conducteur, transport etc.

Fondé et managé par des ingénieurs, ADVANS Group cultive un modèle spécifique avec une identité et des valeurs fortes. Il rassemble trois sociétés : ELSYS Design (conception de systèmes électroniques embarqués), AViSTO (développement logiciel), MECAGINE (conception mécanique) et quatre filiales internationales. Le groupe est implanté à Cachan (siège social), Grenoble, Lyon, Nice Sophia Antipolis, Aix en Provence, Toulouse, Rennes, Nantes, Lille, Belgrade (Serbie), Novi Sad (Serbie), Nis (Serbie), Lisbonne (Portugal) et San José (Etats-Unis, dans la Silicon Valley).

