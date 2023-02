entreprises





Au premier plan, de gauche à droite : Radomir Jovanovic, PDG D’ADVANS Group, et Jonathan Laroussinie, CEO de Rise Partner. Au second plan, de gauche à droite : Clément Le Marquis, membre du bureau du SHL, Lionel Carré, DRH d’ADVANS Group, et Jean-François Béraud, directeur de l’innovation d’ADVANS Group.

© Photos : Thibault Mehrenberger



Vallauris, le 27 Janvier 2023 - Le mercredi 25 janvier, ADVANS Lab a inauguré dans ses locaux de Vallauris le SHL (Sophia Hack Lab), un nouvel espace de rencontre et d'expérimentation collective à Sophia Antipolis.

Le SHL est un « hackerspace », autrement dit un tiers-lieu où des passionnés pourront se retrouver et collaborer autour de projets personnels et collectifs.



Ils auront à leur disposition tout le nécessaire pour faire de l’électronique, de l’informatique, ou encore de la petite mécanique.

Parmi les équipements mis à leur disposition figurent, entre autres, des imprimantes 3D, une découpeuse laser, des fraiseuses numériques, une découpeuse vinyle, une station de peinture à l’aérographe, mais aussi des oscilloscopes, du matériel de soudage, des casques de réalité virtuelle, des kits de développement informatique, des robots éducatifs…

Le SHL est un paradis pour des makers de tout âge. Pour permettre un accès au plus grand nombre, le lieu disposera de créneaux d’accès en journée mais aussi en soirée, en semaine mais aussi le week-end.



© Photos : Thibault Mehrenberger



Organisation du SHL



Le SHL est structuré en association loi 1901 à but non lucratif.



Son bureau est composé de cinq membres, ayant déjà contribué à la création ou au fonctionnement de makerspaces par le passé :



• Paul Ganelon

• Samuel Javelle

• Jérôme Jacques

• Claire-Victoria Carles

• Clément Le Marquis

ADVANS Group, via son entité ADVANS Lab, met à disposition du SHL une partie de ses locaux de Sophia Antipolis, situés au Space 9, 2323, Chemin Saint-Bernard, 06220 Vallauris.



Les salariés d’ADVANS Group Vallauris bénéficient d’un accès gratuit au SHL, de même que les membres des sociétés sélectionnées au sein de la première promotion de l’ADVANS Accelerator.





Retour sur l'inauguration du 25 janvier



Après que SHL-A (prononcer Shell-A), l’assistante virtuelle du SHL, ait introduit la soirée en présentant les objectifs de l’association, Paul Ganelon, le président du SHL, a remis à Radomir Jovanovic, PDG d’ADVANS Group, le badge n°00000 de membre d’honneur.

Pour revoir le discours de SHL-A en vidéo, cliquez ici



Paul a ensuite présenté à tous les lieux, avec notamment la visite du lab, la soirée s’est poursuivie autour d’un buffet.

De gauche à droite : Paul Ganelon, le président du SHL, présente les lieux. Samuel Javelle, membre du bureau et Loïc Deltour, membre actif de l’association. © Photos : Thibault Mehrenberger



Citations au sujet du SHL



Pour Paul Ganelon, président du SHL : "Le SHL (prononcez « Shell ») est un nouveau lieu de rencontre et d'expérimentation collective à Sophia Antipolis. Un concept novateur et inédit combinant coworking et travail collaboratif auto-géré en mode associatif, mais surtout une "coquille" pour une communauté de Makers-Hackers désireux d'explorer ensemble toutes les possibilités qu'offrent aujourd'hui le numérique et l'open-source en termes d'innovation et d'expérimentations scientifiques et techniques. Accessible à tout âge et tous les jours, en journée et en soirée."

Pour Jean-François Béraud, le directeur d’ADVANS Lab : "Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la naissance du SHL, un concept qui s’inscrit pleinement dans l’ADN d’ADVANS Group. Il s’agit d’un lieu où les passionnés de la technopole de Sophia Antipolis et ses alentours pourront se rencontrer et échanger afin de réaliser ensemble de beaux projets, parmi lesquels certains pourront bénéficier à toute la communauté."

A propos d'ADVANS Lab



ADVANS Lab est l’entité qui pilote les activités d’innovation technologique d’ADVANS Group – participation dans des startups, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes, hackerspace (Sophia Hack Lab) et programme d’accélération de startups.



Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Il rassemble 1100 ingénieurs répartis au sein de 14 implantations en Europe et aux Etats-Unis.



Pour en savoir plus : https://www.advans-group.com

Where passion leads to excellence