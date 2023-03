entreprises







L’ADVANS Accelerator, le programme d’accélération à destination des entrepreneurs en quête d’un accompagnement pragmatique tourné business, technologie et hypercroissance, a débuté le 16 janvier 2023.



Pour rappel, ADVANS Accelerator, c’est l’association d’ADVANS Group, leader européen en ingénierie software, électronique et mécanique et Rise Partners, société de conseil, qui accompagne et finance les entreprises innovantes en hypercroissance. Ce programme sur 8 mois garantit un accompagnement technologique et un pitch devant un réseau d'investisseurs chevronnés afin de financer les projets.





Présentation des startups ayant rejoint l'ADVANS Accelerator



Quatre startups ont été retenues à la suite d’une sélection poussée, et pourront bénéficier d’un accompagnement technologique et 360° personnalisé, mais aussi d’un hackerspace (le Sophia Hack Lab) où elles pourront prototyper leurs produits et échanger durant tout le programme avec des experts d’ADVANS Group sur l’IA, l’électronique ou la mécanique de leurs solutions.



Les entreprises sélectionnées ont des projets très différents, mais tous avec une connotation IA ou ingénierie :



EMERSIO, fondée par Jean Etienne Molle et Adrien Raynal, est une plateforme SaaS qui permet aux chefs d'entreprises de piloter leur croissance et mieux anticiper leur futur grâce à l'intelligence artificielle prédictive et aux experts-comptables de conseiller leurs clients plus efficacement.



ByCol.ai, est une enceinte connectée intelligente créée par Yossef et Eliahou Aboukrat. Cette solution se veut être l’Alexa de l’hôtellerie. Entièrement pensée pour ce secteur aux besoins spécifiques, cette enceinte adaptée au BtoB permet aux hôteliers de proposer une gamme de services directement en chambre (informations pratiques, commande de plats pour le restaurant, services annexes de conciergerie) et d’ajouter une vraie valeur pour le client, en respectant les données personnelles. Une solution permettant aux équipes de limiter les tâches récurrentes et d’être plus réactifs quant aux demandes spécifiques.



Hatinh Interactive, fondée par Philippe Dao et Thierry Boyer, est une startup tech et gaming développant et commercialisant l’outil data analytics « Hating Intelligence », customisable et piloté par l’intelligence artificielle. Hatinh Intelligence s’adresse à tous les acteurs de l’industrie du jeu vidéo, qu’ils soient développeurs, studios ou éditeurs de jeux PC, console, mobile et Web 3 basé sur une technologie blockchain.



Akidaia, société fondée par Gaël Lededantec, Nazim Lahlou et Ouajdi Babay Rouis, a créé un système de contrôle d'accès non-connecté, une nouvelle technologie permettant de sécuriser les systèmes d'ouverture en moins de 10 minutes et d’harmoniser les accès, même sur site isolé ou éphémère. Une technologie brevetée, 100% made in France qui ouvre de nouveaux usages autour de la sécurité physique et cyber des points d'accès.





Citations au sujet du programme d'accompagnement



Pour Jean-Etienne Molle et Adrien Raynal, co-fondateurs d’Emersio : "Nous sommes ravis de faire partie de la première promotion de l’ADVANS Accelerator. Aujourd’hui, nous ressentons un grand besoin en termes de validation technique : nous nous réjouissons de travailler aux côtés d’experts afin qu’ils puissent nous challenger et nous aider à nous améliorer sur toute la partie R&D. Cela nous permettra de proposer une solution plus aboutie et plus puissante."



Pour Jean-François Béraud, le directeur d’ADVANS Lab : "Nous nous réjouissons d’accueillir EMERSIO, ByCol.ai, Hatinh Interactive et Akidaia, les quatre startups que nous avons retenues à l’issue de notre processus de sélection. Leurs projets sont séduisants et bénéficient déjà d’une véritable maturité technique : nous sommes impressionnés."

A propos d'ADVANS Lab



ADVANS Lab est l’entité qui pilote les activités d’innovation technologique d’ADVANS Group - participation dans des startups, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes, hackerspace (Sophia Hack Lab) et programme d’accélération de startups.



Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Il rassemble 1100 ingénieurs répartis au sein de 14 implantations en Europe et aux Etats-Unis.



Pour en savoir plus : https://www.advans-lab.com/fr





A propos de Rise Partners

Rise Partners a été créé en 2019 pour conseiller et financer les entreprises innovantes en hypercroissance. Rise Partners rassemble plus de 150 mentors, investisseurs et partenaires, constituant un écosystème unique dédié à l’hypercroissance.



Pour en savoir plus : https://www.risepartners.org