ADVANS Startup Day, le 23 janvier 2024 à Sophia Antipolis. Photo © Pierre Romet



ADVANS Lab, l’entité qui pilote les activités d’innovation technologique d’ADVANS Group, détient désormais des participations au sein de dix startups fondées dans sept villes de France.



En plus de Delicity (Nice), Inspecto (Nice), Ludotech (Paris), Pulse Audition (Sophia Antipolis), UpMem (Grenoble), et Wildmoka/Backlight (Sophia Antipolis), ADVANS Lab a investi dans quatre nouvelles startups en 2023 : Deki (Marseille), Metyos (Paris), Nijta (Lille) et Seecly (Aix-en-Provence).



Outre ces dix startups, ADVANS Lab soutient Owneat (Sophia Antipolis) et Panduza (Paris), deux projets lauréats d’"Into the Lab 2022", le programme d’intrapreneuriat réservé aux ingénieurs d’ADVANS Group.



ADVANS Lab se trouve au centre d’un écosystème solidaire et vertueux, qu’elle a souhaité réunir à l’occasion de la première édition de l’"ADVANS Startup Day".





ADVANS Startup Day : Retour sur la journée du 23 janvier à Sophia Antipolis



Pour ADVANS Lab, la prise de participation dans de jeunes entreprises va au-delà du simple investissement financier. Il s’agit d’accompagner les startups au niveau technologique grâce à l’expertise des différentes sociétés d’ADVANS Group (ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE), mais aussi de développer des synergies par l’intermédiaire de connexions et d’échanges réguliers.

Dès lors, l’organisation de ce premier "ADVANS Startup Day" était une évidence. Le 23 janvier au matin, après un mot de bienvenue de Jean-François Béraud, le directeur d’ADVANS Lab, les participants ont eu l’occasion de faire connaissance par l’intermédiaire d’une séance de présentations éclair.

Après le déjeuner, Pascal Le Guern, journaliste, auteur et formateur en prise de parole en public, est intervenu sur le thème de la prise de parole face aux médias.

La journée s’est terminée par un cocktail, précédant un dîner en ville.





ADVANS Lab : Présentation des dix startups formant un portefeulle diversifié



Avec le dernier investissement en date réalisé fin 2023 dans la startup Deki, ADVANS Lab a accéléré sa prise de participation dans les entreprises en phase d’amorçage.



La feuille de route est claire : investir dans trois jeunes startups technologiques par an en moyenne, en leur apportant un soutien financier, technique et stratégique.

Voici une brève présentation des dix startups d’ADVANS Lab :

Deki, la logistique du dernier kilomètre 100% décarbonée partout en France.

Delicity, la plateforme équitable de livraison de repas à domicile.

Inspecto, le logiciel d’inspection et d’audit 4.0 sur site et à distance.

LudoTech, le robot de jeux de plateau.

Metyos, le dispositif biocapteur portable connecté pour vivre en meilleure santé et plus longtemps.

Nijta, la solution d’anonymisation des données audio.

Pulse Audition, les lunettes audios intelligentes qui aident à entendre son interlocuteur dans les milieux bruyants.

Seecly, la marketplace dédiée à l’achat et à la revente de lunettes de seconde main.

UpMem, l’accélérateur d’applications big data.

Wildmoka (Backlight), la solution professionnelle pour créer et distribuer du contenu sur toutes les plateformes numériques.

Enfin, voici les deux projets lauréats de l’appel à projets interne d’ADVANS Group "Into the Lab 2022" :

Owneat, la solution web pour fluidifier l’expérience des clients au restaurant.

Panduza, pour un laboratoire électronique connecté 2.0.



Pour Jean-François Béraud, Directeur d’ADVANS Lab : "Pour la première fois, ADVANS Lab a réuni toutes ses startups, chacune de maturité et de secteur différents. Cette diversité renforce notre écosystème, soulignant que l'innovation prospère dans l'unité. Il s'agit d'un moment clé dans la construction d'une communauté collaborative que nous comptons renforcer chaque année."

Pour Gilles Hamou, CEO d’Upmem : "Plonger pleinement dans l'écosystème d'ADVANS Lab constitue une véritable force et une source de joie pour Upmem, qui se positionne parmi les startups les plus avancées. La journée de formation intensive sur la prise de parole en public et le media training a renforcé notre conviction que cette communauté dynamique offre une plateforme d'échange et d'apprentissage inestimable. En unissant nos forces, nous façonnons un avenir robuste et plein de promesses, propulsant notre startup vers de nouveaux sommets."



Pour Thibaud Moufle, CEO de Pulse Audition : "Cette journée de formation en media training a été exceptionnelle, nous repartons tous mieux armés dans nos interactions avec les médias et dans nos prises de parole. De plus, travailler quotidiennement dans les locaux dynamiques d’ADVANS Lab prend tout son sens lorsque nous partageons nos expériences avec les autres startups du portefeuille. Les synergies découvertes aujourd'hui ne font que renforcer l'idée que notre proximité favorise des collaborations fructueuses. C'est bien plus qu'un espace de travail partagé, c'est un terrain fertile pour l'innovation et la croissance commune."

Photos prises à l'occasion de l’ADVANS Startup Day :

https://www.flickr.com/photos/200020408@N08/shares/890vD9nyL4/

Photos © Pierre Romet

ADVANS Lab est l’entité qui pilote les activités d’innovation technologique d’ADVANS Group - participation dans des startups, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes, partenariat avec un hackerspace (Sophia Hack Lab) et programme d’accélération de startups.

Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Il rassemble 1100 ingénieurs répartis au sein de 14 implantations en Europe et aux Etats-Unis.

Pour plus de détails, rendez-vous sur : https://www.advans-lab.com/fr

Where passion leads to excellence