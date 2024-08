GIGATRONIK est un Groupe indépendant fondé en 2001. Fort de plus de 1 000 salariés hautement qualifiés, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires supérieur à 100 M€ en 2015 en German GAAP, principalement en Allemagne, Autriche et Suisse. Il a un grand savoir-faire dans tous les sujets techniques liés au monde connecté et à l’informatique embarquée. GIGATRONIK met en place des solutions intelligentes conjugant informatique et électronique pour le compte de ses clients dans l’industrie automobile et dans diverses branches de l’industrie. Parmi ses clients, le Groupe compte les principaux fabricants automobiles et leurs équipementiers. GIGATRONIK compte notamment comme clients huit des plus grands fabricants automobiles mondiaux, sept sociétés du DAX 30 et 21 leaders mondiaux."Le meilleur moyen de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer. Transmettons la passion des technologies."AKKA Technologies, Groupe Européen d’Ingénierie et de Conseil en Technologies, accompagne les grands comptes industriels et tertiaires sur les différentes étapes de leurs projets, de la R&D et l’étude, à l’industrialisation. AKKA Technologies, par la maîtrise de métiers complémentaires, apporte une réelle valeur ajoutée à ses clients tous secteurs confondus : aéronautique, automobile, spatial/défense, cyber-sécurité, électronique Grand Public, télécommunications, chimie, pharmacie, sidérurgie, énergie, ferroviaire, naval, tertiaire...Leader en Allemagne et en France dans les secteurs de l’Automobile et de l’Aéronautique, AKKA Technologies intervient dans le monde entier et sur des projets à la pointe de la technologie grâce à la mobilité de ses équipes et à un positionnement international.Le Groupe AKKA Technologies compte plus de 13 000 collaborateurs et est présent dans 20 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Chine, E.A.U, Espagne, France, Hongrie, Italie, Inde, Maroc, Pays-Bas, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Tunisie, Turquie, USA. Il se concentre sur la construction d’un groupe d’1,2 milliard d’euros, dont plus de 50% hors de France.AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537.Plus d’informations : w ww.akka-technologies.com Suivez nous sur : https://twitter.com/AKKA_Tech En cas de discordance entre la version française et la version anglaise du présent communiqué de presse, seule la version française est à prendre en compte.