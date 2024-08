entreprises



AlgoSource SAS, par sa filiale Alpha Biotech, produit depuis 1998 des extraits de spiruline titrés en phycocyanine pour ses clients distributeurs et particuliers. Son produit phare, le Spirulysat®, est aujourd’hui commercialisé dans plus de 500 points de vente en France et dans plusieurs pays européens (Pologne, Allemagne, Pays‐Bas).



Avec une capacité nominale annuelle de 100 m3 d'extrait, le nouveau site de production va permettre de quadrupler la production d'extraits de spiruline, dès le début 2017, pour assurer le développement des ventes dans de nouveaux segments (notamment boissons et produits spécialisés pour les animaux de compagnie), en France et dans d'autres pays européens (Espagne, Italie, Angleterre).



Alpha Biotech SAS est certifiée ISO9001 et ISO14001 depuis 2014, la nouvelle unité de production permet de renforcer les procédures qualité tout en permettant l'augmentation des volumes qu'ambitionne AlgoSource. Elle s'inscrit dans un plan de développement de l'entreprise de trois millions d'euros d'investissement total. Un tiers de ce total est consacré à la validation des activités fonctionnelles des produits, au développement de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités. Ce volet innovatif est soutenu par BPI France. Le reste de l'investissement est consacré aux procédés de production.



AlgoSource propose ses extraits titrés en phycocyanine non seulement comme produits finis en ampoules de verre, flacons et doses plastiques, mais aussi en vrac pour de nouvelles formulations et de nouveaux systèmes de conditionnement. AlgoSource entend rester un des leaders des produits à base de phycocyanine en Europe. Le plan de développement mis en œuvre permettra de servir aux mieux ses clients industriels et distributeurs, en qualité comme en prix.



Au terme de ce plan en 2020, la capacité de production annuelle sera portée à 200 m3 et 80 millions d'ampoules.

A propos d'AlgoSource

Le groupe AlgoSource, expert mondial reconnu dans les microalgues, propose une gamme complète de services allant de l’ingénierie de la production à la valorisation industrielle des microalgues. Son savoir-faire unique couvre l’ensemble des procédés de la production et de la transformation de microalgues et permet une vision intégrée auprès de ses clients industriels.



L'activité d'AlgoSource s'est élevée en 2015 à 1.5 million d'euros pour 20 salariés. Le groupe a consolidé sa structure en devenant actionnaire à 100% de ses filiales Alpha Biotech et AlgoSource Technologies au 1er janvier 2016.





Pour accéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici





Plus d'informations : www.algosource.com