entreprises

Altereo, société de conseil et d’ingénierie de l’eau engagée dans l’adaptation des villes et des territoires aux enjeux du changement climatique, finalise sa transmission et restructure son capital. L’opération achève la transition entre Christian Laplaud, fondateur du groupe et Gilles Brunschwig, Directeur Général depuis 2018, qui prend ainsi la présidence du groupe. A cette occasion, le management et les salariés renforcent leur participation au capital alors que les fonds d’investissement Siparex Entrepreneurs, BNP Paribas Développement et AfricInvest Europe rejoignent le tour de table.

Gilles Brunschwig dévoile les 3 axes de sa stratégie pour les années à venir : le renforcement du capital humain, l’innovation et la croissance externe. Parmi les orientations majeures mises en œuvre dès le 1er janvier 2023, Altereo lance la semaine de 4 jours et demi, tandis qu’un vaste plan sera mené dans les prochains mois avec les collaborateurs pour accompagner la transformation de l’entreprise. Cette petite révolution dans le monde de l’ingénierie devrait permettre à Altereo d’accélérer sa croissance grâce à une meilleure attractivité dans un contexte de recrutement tendu.



Le groupe entend poursuivre le développement de ses activités principales en France et à l’international, mais également mettre en place une stratégie proactive de croissance externe après l’acquisition en septembre dernier de Buffet Ingénierie pour renforcer sa présence en Ile-de-France.

Pour Gilles Brunschwig : "Cette opération est l’aboutissement d’un processus de transition initié en 2018 qui va permettre de poursuivre le développement du groupe en s’appuyant sur des partenaires engagés et très motivés par notre projet. L’équipe de direction a particulièrement apprécié l’intérêt sincère porté à notre activité, l’adhésion à nos valeurs et la richesse de l’offre d’accompagnement proposée"

Pour SIPAREX Entrepeneurs : "Par son expertise technique, la confiance accumulée auprès de ses clients depuis 33 ans et sa capacité d’innovation et de développement de produits et services propriétaires, Altereo nous semble être un acteur de référence pour répondre aux défis que la gestion de la ressource en eau va poser à notre société dans les décennies futures. Le management mis en place autour de Gilles Brunschwig et la gestion de capital humain comme une réelle ressource au même titre que l’eau sont des marqueurs d’une RSE de l’action et non de la revendication. Pour toutes ces raisons nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner le Management dans le développement du groupe Altereo."

A propos d'Altereo

L’offre d’Altereo est structurée autour de 4 activités principales : "Ingénierie de l’eau", cœur de métier d’Altereo avec une gamme complète de services en ingénierie autour du petit cycle de l’eau ; "Villes et Territoires" qui accompagne les collectivités dans l’élaboration de documents d’urbanisme et d’études d’aménagement ; "Appui aux politiques publiques" qui s’adresse aux intercommunalités pour leur apporter conseils et assistance dans l’organisation de la politique de l’eau sur leur territoire et "Solutions innovantes et digitales", qui conçoit et développe des logiciels d’aide à la décision basés sur l’intelligence artificielle.



Positionné sur un secteur porteur et au cœur des problématiques de transformation liées au changement climatique, Altereo, qui emploie plus de 200 personnes, connait une croissance dynamique et réalise un chiffre d’affaires de plus de 17 M€ en 2022. Très engagé dans la prise en compte des enjeux RSE, Altereo, signataire des PRI (Principes pour l’investissement responsable) et détenteur du Label Solar Impulse, a également mis en place une stratégie RH innovante afin de favoriser le bien-être au travail de ses salariés.



https://altereo.fr