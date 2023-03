entreprises

Altereo ID a vocation à déployer ses atouts scientifiques et techniques au service de l’optimisation des infrastructures dans le secteur de l’eau et de la planification des territoires.



Altereo ID se veut à la fois laboratoire, incubateur et développeur de projets innovants réalisés en partenariat avec des opérateurs de la recherche en France, des industriels et des collectivités locales.



Pionnier de la gestion patrimoniale des réseaux d'eau et d'assainissement (avec HpO, grand prix de l’ingénierie 2019 pour l’eau potable et Indigau, pour l’assainissement) et reconnu pour son expertise dans le domaine des Systèmes d’Information Géographique dédiés à la gestion de l’eau, Altereo ID compte aller plus loin.



La prise en compte du changement climatique dans l’aménagement du territoire et le renforcement de la résilience urbaine sont pour les collectivités des sujets prioritaires dont la complexité nécessite des outils évolués d’aide à la décision. Les systèmes d’information, l’analyse des données et l’intelligence artificielle sont au centre de ces défis, qu’Altereo relève avec plus de 30 ans de conseil et d’ingénierie aux côtés des collectivités.



Parmi les projets développés par Altereo ID, citons MOTHRYSS, qui apporte une solution à la protection de la ressource en eau vis-à-vis des risques de ruissellement et d’érosion des sols, et MALTOSE, nouvel outil d’aide à la décision pour le choix d’une trajectoire d’aménagement du territoire en cohérence avec l’objectif de Zéro Artificialisation Nette.



Pour Gilles Brunschwig, Président d’Altereo, "Avec cette nouvelle structure, Altereo met au service des collectivités ses moyens de R&D portés par une vingtaine de collaborateurs dédiés au développement de solutions digitales pour répondre aux enjeux fondamentaux qu’elles rencontrent."

A propos d'Altereo



Altereo est une société d'ingénierie, de conseil et de solutions digitales pour l’eau, la ville et les territoires.

Création : 1989

Chiffre d’affaires : 17 M€

Effectif : 200

12 agences en France

45% du capital d’Altereo est détenu par le management et les salariés

Mission : Conseiller les collectivités pour le développement raisonné des territoires, l’optimisation des infrastructures et la préservation des ressources naturelles.

Notre vision : Concevoir ensemble des territoires résilients face au défi du changement climatique pour l’eau et la ville.



https://altereo.fr