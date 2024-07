entreprises





La Chouette Co est un studio de conception et développement digital, spécialisé dans le design et le développement de produits sur mesure. La société a constitué une expertise métier forte depuis 10 ans dans les domaines de l’UX / UI design et le développement web.



Basés à Grenoble, la Chouette Co et AViSTO Rhône-Alpes ont des activités complémentaires et évoluent toutes deux dans le domaine des services informatiques. Les deux structures se connaissent depuis près d’une dizaine d’années et ont eu l’occasion de collaborer autour d’un projet commun par le passé. Plus généralement, les équipes partagent une même passion pour la conception, le développement applicatif et sont à la recherche de l’excellence dans tous leurs projets.

Pour Philippe Arnaud, directeur d’AViSTO Rhône-Alpes : "Nous sommes très heureux d’intégrer les équipes de la Chouette Co pour accélérer notre croissance sur la région et proposer à nos clients une nouvelle expertise autour de l’UX / UI portée par des experts du métier.



Cette acquisition est un projet que nous avons coconstruit avec Xavier, Jonathan et Charles, les dirigeants de la Chouette Co, et qui s’est fait naturellement grâce à la proximité des valeurs et méthodes de travail de nos équipes. A travers cette opération, AViSTO a l’ambition de renforcer son empreinte locale à Grenoble et Lyon auprès de ses clients, des écoles et des communautés techniques."





Pour Xavier Ameslon, président et directeur de conception de La Chouette Co : "Tout ce qui a un début a une fin, et chaque fin marque un nouveau départ. Aujourd'hui nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau chapitre prometteur avec AViSTO. Cette transition symbolise non seulement la continuité de notre engagement envers l'excellence et l'innovation, mais aussi une formidable opportunité de croissance et de développement.



En intégrant les équipes d’AViSTO Rhône-Alpes nous pourrons bâtir sur nos acquis et explorer de nouveaux horizons pour proposer à nos clients des services d'une qualité exceptionnelle ainsi que des résultats à la hauteur de leurs enjeux. Grâce à des échanges constructifs avec Philippe Arnaud et la direction d'ADVANS Group, nous avons pu établir un rapprochement qui a été largement salué par l'ensemble de nos employés. Nous sommes convaincus que cette alliance saura séduire nos clients historiques ainsi que les futurs projets communs avec AViSTO."

A propos d'AViSTO



AViSTO est une société d’ingénierie spécialisée en développement web, développement C++ / IoT, DevSecOps et Cloud. Présent depuis plus de 20 ans en France et à l'international, AViSTO se différencie par un positionnement d'expertise, une équipe 100% ingénieurs et une capacité à prendre des engagements de résultat.



AViSTO fait partie d'ADVANS Group qui compte 1100 personnes dans le monde et adresse les métiers du hardware, de la microélectronique et de l'embarqué via la société ELSYS Design ainsi que de la mécanique via la société MECAGINE.

