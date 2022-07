entreprises





La beauté, un secteur en pleine expansion et mutation



Le secteur de la beauté est un marché très dynamique partout dans le monde et se traduit par des chiffres impressionnants :

Un taux de croissance annuel de 5% depuis 2017, pour atteindre 8631 Mds de dollars en 2024

Le chiffre d’affaires de la beauté en ligne a augmenté de 73% entre 2020 et 2021

Dans un environnement où l’omnicanalité est devenue un prérequis, que les exigences des consommateurs à propos de la transparence et la fiabilité des informations produit sont de plus en plus élevées, et que les interactions entre distributeurs et fournisseurs se complexifient, le partage et la gestion des données sont des sujets prioritaires dont l’ensemble des acteurs de la cosmétique doit s’emparer.



Depuis 2019, l’enseigne Beauty Success déploie sa stratégie de digitalisation qui se matérialise aujourd’hui par l'implémentation de la solution d'Equadis auprès de l’intégralité de ses fournisseurs, leur permettant de d'acquérir, gérer et enrichir la totalité des produits de leur assortiment.



Accélérer la transformation digitale



"Pleinement conscients des disparités d’organisation de nos différents partenaires, de la disponibilité de leurs ressources techniques et plus globalement des moyens humains alloués à la gestion des données produits, nous souhaitions leur fournir une plateforme unique et simple d’utilisation pour centraliser, fiabiliser et accélérer l’échange de leurs données. Fort de ses nombreuses références auprès des industriels du luxe et des distributeurs cosmétiques globaux, EQUADIS a su nous convaincre par son expertise, sa qualité de service et surtout par l’accompagnement humain dont chacun des fournisseurs pourra bénéficier tout au long du partenariat.", annonce Stéphanie Chalard, Directrice Générale Adjointe – Pôle Retail chez Beauty Success Group.

Depuis le mois de mai 2022, l’intégralité des fournisseurs de Beauty Success a la possibilité de mettre à disposition leurs données produits (y compris les prix, photos et vidéos) de façon simple, sécurisée et en toute sérénité grâce à la solution Equadis.



Générer de la valeur sur toute la chaîne



La solution SaaS "GAIA by Equadis" permet d’acquérir l’ensemble des informations sur les produits référencés chez Beauty Success, de façon unifiée, standardisée et sécurisée, via des flux dématérialisés d’échanges de données (GDSN) ou via un OnBoarder dédié (site) sur lequel les fournisseurs intègrent leurs fiches produits.



"La chaîne de valeur ainsi que les bénéfices pour les marques comme pour les clients Beauty Success seront améliorés grâce à l’implémentation de la solution Equadis.", précise Stéphanie Chalard, Directrice Générale Adjointe – Pôle Retail chez Beauty Success.





Bénéficier de nombreux avantages : fiabilité, simplicité, productivité



L’exigence accrue des consommateurs tant sur la composition des produits, que sur la garantie des informations présentées, influe grandement sur l’acte d’achat. Selon différentes études, 58% des consommateurs vérifient les données et 80% sont prêts à abandonner leur achat devant des informations incomplètes, défectueuses ou incohérentes.



Ghislain Esquerre, CEO Equadis déclare "Les équipes Equadis accompagnent au quotidien les industriels, marques et distributeurs afin de garantir l’échange d’une donnée complète et qualitative, favorisant les achats grâce à une meilleure expérience consommateurs et accélérant la croissance de ses clients."



Répondant aux diverses problématiques fournisseurs/distributeurs, une solution de management et d’analyse de la data produit comme celle d’Equadis, permet de fluidifier les échanges et accélérer ‘le time to market’ quel que soit le secteur d’activité, en acquérant ou diffusant une quantité importante de données en un clic à travers différents canaux de distribution, à destination de différents acteurs externes et internes, vers une multitude de pays. Cela contribue considérablement à l’augmentation de la productivité des équipes.



Ghislain Esquerre, CEO Equadis, conclut : "Nous sommes très heureux d’officialiser ce partenariat avec Beauty Success, qui renforce notre position d’acteur de référence sur le marché de la cosmétique. Précurseur dans la digitalisation de la data produit sur ce marché, nous allons apporter à Beauty Success toute notre expertise et savoir-faire acquis depuis plus de 20 ans et faire de ce projet un succès commun."



À propos d’Equadis

Fondée en 1998, Equadis est un expert international et multi-marchés de solutions de management et d’analyse de la data produit au service des acteurs du retail, enrichies par un accompagnement humain. Ses solutions permettent de d’acquérir, gérer, enrichir et diffuser la donnée produit à l’ensemble de l’écosystème du retail en toute sécurité et autonomie. Equadis collabore avec des milliers de marques parmi les plus prestigieuses sur leur marché (alimentaire, cosmétique, médical, bricolage, etc.). Après avoir ouvert le marché du Sud de l’Europe en 2021, Equadis poursuit sa croissance exponentielle et s’attaque aux marchés Italien et Europe centrale.



Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.equadis.com





À propos de Beauty Success Group



Beauty Success Group (130M€ C.A en 2021) est un groupe familial français qui commercialise à aujourd’hui 7 enseignes avec plus de 650 sites multi-enseignes en France et à l’international et détient 3 marques de produits cosmétiques et technologies. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités de parfumerie, institut de beauté, centre de minceur et de technologies.

Mail : contact.presse@beautysuccess.fr