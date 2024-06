entreprises







Primexis, cabinet de conseil opérationnel et d’expertise comptable spécialisée, renforce son pôle Banque-Assurance-Conseil en accueillant Benoît Barthélemy en tant que nouvel associé. Cette nomination vient consolider l'offre de services du cabinet dans le secteur de l’Assurance, offrant ainsi à ses clients un accompagnement spécifique et une expertise conseil renforcée.

Dans le cadre de son Plan Stratégique 2024-2027, Primexis envisage une croissance de plus de 50% de son chiffre d’affaires, un élargissement du collège associés et directeurs, ainsi qu’une augmentation significative de ses effectifs, qui comptent actuellement 370 collaborateurs.



Benoît Barthélemy possède une expérience de 12 ans dans le domaine de l'audit et du conseil. Son intérêt pour le secteur de l'Assurance, notamment pour ses aspects statistiques et sociétaux, s'est affirmé dès ses premières expériences.

Ses missions l'ont conduit à intervenir auprès de clients variés, allant des assureurs traditionnels aux courtiers, en passant par les acteurs mutualistes et les groupes de protection sociale. Son expérience lui a permis d’acquérir des compétences métiers, actuarielles et financières multinormes en assurances Vie et Non-Vie.

Au-delà de son expertise technique, Benoit a également occupé des responsabilités en matière de gestion des ressources humaines. Il a contribué au développement et à la construction d'équipes, tout en veillant au bien-être et à l'épanouissement professionnel de ses collaborateurs.

"Nous sommes ravis d'accueillir Benoît au sein de Primexis", déclare Jean-Christophe Lemière, Directeur Général de Primexis. "Avec son expérience dans le domaine de l'audit et du conseil en assurance, ainsi que sa capacité à diriger et mobiliser les équipes, il apportera une contribution précieuse à nos clients."

"C’est avec plaisir et entrain que je rejoins le département Banque-Assurance-Conseil de Primexis en tant qu’associé. L’ambition du cabinet, son excellence technique et sa flexibilité opérationnelle constituent à mes yeux un environnement propice au développement d’une équipe experte dans le secteur de l’Assurance. Je remercie les associés de Primexis pour leur confiance et l’ambition partagée de développer une offre porteuse de valeur ajoutée aux acteurs du monde de l’assurance.", affirme Benoît Barthélemy.

