Les activités de BIA Groupe et d’Acanthe Conseil sont parfaitement complémentaires sur le plan sectoriel et permettent d’élargir ainsi les offres et les références clients. Le groupe prévoit un chiffre d’affaires de 22 Millions d’euros en 2022 avec un effectif supérieur à 150 collaborateurs.

Grâce à ces nouvelles synergies de compétences, BIA Groupe espère ainsi accroître ses référencements et consolider son positionnement auprès des principales banques et compagnies d’assurance.

BIA Groupe accélère la consolidation du marché du conseil IT et confirme sa volonté de poursuivre son développement à travers une politique de croissance mixte : Organique & Externe.

D’autres acquisitions sont actuellement à l’étude, en phase avec le positionnement stratégique du groupe sur le conseil métier, la transformation digitale ainsi que la data.

BIA Groupe vise à horizon 2025 un chiffre d’affaires de 50 Millions d’euros.

Les co-fondateurs d’Acanthe Conseil soulignent : "Ce rapprochement à BIA Groupe constitue une opportunité stratégique exceptionnelle pour étendre notre périmètre fonctionnel et renforcer notre présence auprès des établissements financiers. La capacité de BIA Groupe à générer de la croissance sur des activités très complémentaires aux nôtres, ouvrira de nouvelles perspectives à nos équipes. Pour nos clients, notre offre s’élargit, en particulier notre capacité à mettre en œuvre des centres de services et des forfaits".

Jonathan Saïman (à droite de la photo) , président - fondateur de BIA Groupe, commente : "Cette opération est une suite logique du plan stratégique de développement du groupe. Cela complète notre expertise sur les marchés de capitaux. Je souhaite la bienvenue à Charles, Rachid et Charles ! Je suis convaincu qu’ils s’épanouiront au sein de BIA Groupe".

Patrick Rouillon (à gauche de la photo) , co-fondateur d’Alteam Consulting, ajoute : "Par cette opération nous revenons aux fondamentaux qui sont la double compétence IT et métier et l’équilibre entre la gestion d’actifs et les marchés de capitaux. Je suis très heureux d’avoir découvert chez Acanthe Conseil des partenaires qui partagent notre implication dans le service rendu aux clients, notre attachement aux valeurs humaines et nos ambitions de développement".

A propos de Acanthe Conseil

Acanthe Conseil est une société de services informatiques créée en 2013 par trois experts des systèmes d’information des salles de marchés. La société réalisera cette année près de 6 M€ de chiffre d’affaires auprès d’une clientèle composée exclusivement des plus grandes salles de marchés parisiennes. L’activité se répartit pour 40 % en maitrise d’ouvrage métier et réglementaire, 40% en déploiement et implémentation de progiciels financiers (Finastra Summit, Calypso, Murex…) et 20 % d’experts dans le domaine des risques de marchés (Stress Test, Calcul de Var, FRTB, BCBS239…). Fondée par Charles Marié, Rachid Ouarraou et Charles Vétier, Acanthe Conseil fait preuve à la fois d’une maîtrise technico-fonctionnelle et d’une solide expertise sur les activités financières.

www.acanthe-conseil.com





A propos de BIA Groupe

BIA Groupe, fondée en 2014 par Jonathan Saïman, intervient auprès du secteur bancaire au travers ses filiales spécialisées (Kantor Partners, BIA et Alteam Consulting et Qualiteam). Dans le classement 2022 du Magazine Décideurs, et pour la cinquième année consécutive, BIA Groupe est reconnu comme spécialiste de la gestion des projets réglementaires (Compliance & Fraude).

www.biagroupe.fr

BIA Groupe était conseillé par Me Jean-David Zerdoun (MeZ Avocats)

Acanthe Conseil était conseillé par Me Sophie Weisgerber (Fidal) et Me Nasser Merabet (CCBS)