Biotopia Insight est une filiale de Biotopia, qui commercialise des données et des analyses sur le comportement des consommateurs de produits Bio et sur les performances des acteurs de la Bio (transformateurs et distributeurs) en magasins spécialisé Bio et en GMS. Biotopia Insight s’appuie notamment sur plusieurs solutions :

Panel.Bio : un panel de 3.000 foyers acheteurs de produits Bio. Le meilleur outil pour comprendre le comportement des acheteurs de produits bio en magasins spécialistes, les évasions vers la GMS, les performances des marques et des réseaux…

Conso Bio : des enquêtes consommateurs auprès d'acheteurs de produits Bio certifiés. Le meilleur outil pour comprendre les raisons de consommation d'un produit, déterminer des potentiels de marché, mesurer la notoriété d'une marque, la pertinence d'un packaging.

L'Observatoire : un observatoire de prix relevés en magasins Bio. Plus d'un million de prix scannés. Le meilleur outil pour connaître son prix de vente ou celui de ses concurrents dans les réseaux de MSB.





Fournir une vision complète des performances des produits en magasin bio, des comportements des shoppers et des consommateurs

Fort de ces solutions existantes et performantes, la vision de Biotopia Insight est de développer un ensemble de solutions issues des données magasins et consommateurs pour avoir une vision complète des performances des produits en magasin bio, des comportements des shoppers et des consommateurs de produits Bio en France.





De gauche à droite : Alexandre Fantuz : Co-Fondateur, Loïc Danel : Directeur Général, Philippe Mouillard : Président Fondateur

Loïc Danel, 40 ans, diplômé de l’Essec MBA.

Loïc Danel a travaillé pendant 12 ans chez Nielsen, chez qui il a exercé été responsable des activités shopper et consumer (panel conso) pendant 3 ans. Membre du comité de direction, Loïc Danel a également dirigé le pôle Nielsen Insight (Conjonctures, Nielsen Trends, Nielsen 100% Insight...) pendant plus de 5 ans. Loïc est également responsable pédagogique de la chaire Grande Conso de l’Essec MBA.



A propos de Biotopia

BIOTOPIA accompagne les entreprises qui adressent le marché Bio. Plus de 200 entreprises du secteur Bio utilisent les services de Biotopia. Les solutions Biotopia contribuent à soutenir et conforter les dirigeants dans leurs stratégies de développement, de communication et de marketing.





Contact presse



Philippe Mouillard

Mob : +33 (0)6 68 96 60 08

ph.mouillard@gmail.com