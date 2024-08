entreprises







Ouvert en janvier 2017 sous la marque Empire Cowork, le centre d’affaires propose une large gamme d’espaces de travail avec des bureaux privatifs équipés, un espace coworking pouvant accueillir plus de 20 postes de travail, et une salle de réunion d’une capacité de 30 personnes.



La marque de fabrique de ce centre d’affaires et de coworking nouvelle génération est la diversité de ses espaces ainsi que le soin tout particulier qui a été apporté au confort : une cuisine équipée avec boissons et biscuits à volonté, un espace détente au design soigné ou bien une superbe alcôve acoustique en sont les spots principaux.



"En quelques années, les besoins des sociétés ont considérablement évolué en termes d’espaces de travail. Désormais, que vous soyez dirigeant d’une start-up, d’une PME ou bien cadre d’un grand groupe, vous devez pouvoir bénéficier d’un environnement de travail qui vous permet d’évoluer dans des espaces très différents, selon vos besoins. Ainsi, il est devenu très courant de voir une même personne travailler dans un bureau privatif le matin, échanger dans un espace partagé à midi, utiliser une salle de réunion l’après-midi ….tout en se relaxant entre 2 sessions sur un canapé ou dans une alcôve. Ajaccio répond parfaitement à ces nouvelles tendances lourdes et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir ce centre d’affaires innovant dans notre réseau", déclare Frédéric Dathy, Président de BURO Club.



"Nous avons choisi l’enseigne BURO Club pour ses 25 ans d’expérience dans le métier des centres d’affaires, la qualité des solutions proposées à ses clients en terme de location d’espaces de travail, de coworking et de domiciliation, ainsi que pour le dynamisme de son réseau. Le modèle BURO Club permet de combiner avec agilité notre savoir-faire avec des nouveaux outils d’exploitation, le tout en gardant notre ADN. Cette combinaison permet ainsi de proposer le meilleur des 2 mondes à nos clients", souligne Jean René Santoni, dirigeant de EMPIRE Cowork, nouvel adhérent BURO Club.





Le centre d’affaires, animé par Félia Roggio d’Ornano, a créé, en moins d’un an, une communauté réunissant des membres d’horizons différents, de l’agence de communication à l’entreprise de conseil en renégociation de crédits en passant par une start-up spécialisée dans l’assistance en maîtrise d’ouvrage.



"Notre philosophie est de proposer bien plus que de simples espaces de travail et de coworking à Ajaccio. Nous consolidons, jour après jour, une dynamique communauté d’entrepreneurs qui trouvent dans notre centre d’affaires, les leviers pour accélérer leur développement, en Corse et sur le continent. La célébration réussie de notre premier anniversaire il y a quelques semaines, nous a permis de constater que nos clients et membres sont très satisfaits des services que nous leur proposons. Notre adhésion au réseau BURO Club va nous permettre de garder cette voie tout en bénéficiant d’une expertise complémentaire", déclare Félia Roggio d’Ornano.



A propos de BURO Club

BURO Club est un réseau de 250 centres d’affaires répartis en Europe et également en Asie, Etats Unis et Afrique du nord.



Pour plus d’information : www.buro.com / www.buroclub.eu