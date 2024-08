entreprises



Situé au 204 avenue de Colmar dans un immeuble moderne et à quelques minutes du centre-ville en tramway, ce centre d’affaires bénéficie d’une localisation de premier choix, avec l’aéroport de Strasbourg-Entzheim à 15 minutes en voiture.



Il propose des espaces de travail privatifs entièrement équipés et clés en main, une large gamme de salles de réunion, des solutions de domiciliation d’entreprise ainsi qu’un espace coworking. L’ADN des centres d’affaires BURO Club sera également au rendez-vous puisque la durée de location de ces espaces à Strasbourg sera totalement flexible, à partir d’un jour jusqu’à plusieurs mois ou années. Cette souplesse donnant ainsi aux start-up, PME ou plus grandes sociétés, l’opportunité de transformer leurs charges fixes immobilières en charges variables.





Cliquez sur l'image pour agrandir



"Nous sommes très heureux d’accueillir Strasbourg dans notre réseau. Strasbourg est la plaque tournante économique de l’est et nous allons ainsi pouvoir proposer à nos clients français et étrangers une solution dans cette ville. Avec notre réseau de 24 centres d’affaires en Allemagne, beaucoup de synergies vont pouvoir se développer avec Strasbourg, passerelle naturelle et historique des relations économiques franco-allemandes", déclare Frédéric Dathy, Président de BURO Club.



"Nous sommes sur le marché strasbourgeois depuis plus de 30 ans et nous avons estimé qu’il était temps de rejoindre le réseau BURO Club, à la fois pour nos clients qui pourront ainsi bénéficier de plus de 250 centres d’affaires en France et à l’international mais aussi pour nous permettre de poursuivre notre développement local", souligne Julien Ravix, gérant du nouvel adhérent BURO Club Strasbourg.



"Notre ADN est d’aller au-delà de l’offre classique de mise à disposition d’espaces de travail et de coworking à Strasbourg. Nous avons en effet un rôle de "facilitateur local" à jouer en étant capables, à tout moment, d’aider nos clients à trouver le bon expert local afin de contribuer à son développement. Notre adhésion au réseau BURO va permettre d’élargir la palette offerte à nos clients" poursuit Julien Ravix





