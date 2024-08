entreprises



Terres familiales

En juin 2016, la famille Chauvet, qui exploite depuis la fin du XIXe siècle un peu plus de deux hectares et demi de parcelles situées au coeur de la vallée de l'Ardre, à moins d’une vingtaine de kilomètres de Reims et d'Épernay , crée un groupement foncier viticole, baptisé Vitis Vinea, dans le but d’agrandir l’exploitation.



L'objectif à terme est d'atteindre les 10 hectares de terrains sur ce terroir argilo calcaire propice à la culture des trois cépages champenois, le pinot meunier, le pinot noir et le chardonnay. Pour ce faire, Vintis Vinea est actuellement à la recherche d'investisseurs.





Un dispositif récent en Champagne



Bien implanté dans le Bordelais depuis les années 70, le groupement foncier viticole est un dispositif récent en Champagne. Cette société civile permet à des investisseurs d’acquérir et de louer par l’intermédiaire de baux de long terme (18 ans) des vignobles de haute qualité à des viticulteurs professionnels, tout en bénéficiant d’importants avantages fiscaux.



"Pour les investisseurs, le groupement foncier viticole représente ainsi une opportunité rare qui permet de devenir propriétaire d’une des plus prestigieuses appellations champagne et d’écrire avec nous une nouvelle page de l’histoire de notre famille", indique Muriel Chauvet.





Un outil performant d'optimisation fiscale

Créé par la loi du 31 décembre 1970, le groupement foncier viticole est une société civile qui a pour objectif la propriété collective d’un domaine viticole dont la gérance est confiée à un exploitant sélectionné pour son savoir-faire via un bail de long terme (18 ans).

Le capital de chaque groupement foncier viticole est ainsi divisé en parts souscrites par des particuliers qui en deviennent associés. Il ouvre droit à des revenus fonciers, indexés sur la valeur de l’appellation (fixée par arrêté préfectoral), de l’ordre de 1,5 % à 5 % et dont une partie peut être versée sous forme de bouteilles de vin de la propriété.







Plus d'informations : www.vitis-vinea.com Investir dans un groupement foncier viticole est un placement de long terme et un outil performant d’optimisation et de transmission de patrimoine. Il entraîne en effet d’importants avantages fiscaux pouvant aller jusqu’à une exonération de 50% des droits de succession et de 75% de l’impôt de solidarité sur la fortune.