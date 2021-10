entreprises



120 minutes pour réaliser ses rêves



Chaos Fertile, c'est un véritable jeu contre la montre, dans lequel des porteurs de projets coopèrent pour concrétiser leurs rêves. Ce jeu systémique s’adapte à tous les projets, des entreprises comme des particuliers. En famille et entre amis, il permet de concrétiser les rêves les plus fous des participants. Il donne également aux entreprises, aux start-up et aux associations les moyens de maîtriser et de réussir leur projet en le simulant à volonté.



Le principe de Chaos Fertile : simuler un projet sur la base d’une méthode d’accompagnement amusante et performante. Sa fonction première : permettre aux participants de traverser l’intégralité de leurs inspirations en un temps limité. En gros, ils ont deux heures pour assembler et anticiper ce que le projet pourrait impliquer.



Mettre l'intelligence collective à l'épreuve

A la fois guide et outil, Chaos Fertile propose d’éprouver à la fois la pertinence d’une alliance (professionnelle, familiale ou amicale) et l’efficacité d’une idée, en permettant à chaque joueur d’expérimenter l’intelligence collective de l’équipe.





Lancement de la campagne de financement participatif

Pour mettre cette expérience inédite au service des porteurs de projets, Chaos Fertile annonce le lancement le 15 octobre de sa campagne de financement participatif. Son objectif : recevoir de la part des contributeurs suffisamment de commandes pour lancer la première production du jeu. Ils recevront en contrepartie des prix exclusifs en stock limité puis des prix classiques ensuite.

La campagne aura lieu sur Kickstarter, le grand acteur du crowdfunding, et permettra au jeu Chaos Fertile de voir le jour si le premier palier de commande est atteint.



"Chaos Fertile a pour but de répondre aux besoins d’un projet, mais aussi à ceux des membres d’une équipe", expliquent Franck Obadia et Charles Fontaine, co-créateurs de Chaos Fertile. "Nous remercions d’ores et déjà chacun des intervenants qui ont permis la naissance de ce projet, et nous espérons aujourd’hui compter sur une large communauté de contributeurs pour que ce rêve devienne réalité, à l’image de ce que nous proposons via cette démarche orientée succès".



À propos de Chaos Fertile



Chaos Fertile est un "serious game" ludo-pédagogique qui invite à vivre une expérience inédite : imaginer, définir et préparer la réalisation d’un projet collectif en 120 minutes. Tout en expérimentant le développement d’un projet en intelligence collective, il permet de découvrir les forces et vulnérabilités de son équipe dans l’action.

