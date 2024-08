entreprises

Avec plus de 25 années d’expérience dans le secteur des NTIC, Christophe Lemée a confondé Deep Block avec deux avocats bien connus de la legaltech, Jean-Philippe Touati et Henri de la Motte Rouge. Nommé président de la nouvelle structure, i l aura pour mission d’apporter une vision plurielle et son expertise technologique à cet enabler de blockchain.

"Pas d’engagement sans confiance, pas de confiance sans blockchain", déclare Christophe Lemée.





A propos de Christophe Lemée



Serial Entrepreneur depuis toujours, il a créé et participé à de véritables réussites, en tant que DSI (M6 Boutique, Mistergooddeal, IZIUM, ADM Value,…) ou DG (Island, IN Informatique, Phone and Phone, Comparatel,…).



Parallèlement, c'est en manager de transition, qu'il continue d'accompagner des start-ups comme BubbleTree, Drivoo, MyCommunIT ou Allo Media. Dernièrement designer du système d'information de la pépite de la Foodtech "Wynd" dont il est devenu associé, il est également le fondateur de Pliz3D.

Sa culture reste définitivement ancrée dans la technologie et dans l’innovation appliquée.





