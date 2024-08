entreprises

Un porte étendard



L’objet est porteur de sens. Il est avant tout un support de communication pour celle ou celui qui le porte et pour celles ou ceux qui le voient.





Un symbole pour l’Occitanie d’aujourd’hui

- Une croix millénaire

- 4 cœurs qui convergent, symbole de solidarité.

- 13 pommettes représentant les 13 départements

Immatriculé à Carcassonne dans l’Aude le 1er février 2018, la société Cœurs d’Oc commercialise son logo sous forme d’objets : porte-clés, cartes postales, blason de chacun des 13 départements, broderie et bientôt bijoux en or et en argent. Les Cœurs d’Oc sont fabriqués autant que possible en Occitanie et toujours en France.









Campagne de financement participatif sur Occistart.fr



Luc de Caunes, son créateur, a choisi le site de financement participatif Occistart.fr pour se faire connaître.



Tout comme pour la grande consultation organisée en 2016 pour le nom de la nouvelle Région, le but est d’obtenir l’adhésion des habitants d’Occitanie. La levée de fonds se fait auprès des particuliers en échange de contreparties allant de 13 à 170 €.



La campagne dure 45 jours et se termine le 3 avril avec 4 paliers à atteindre de 3 000 à 13 000 euros. Le quatrième palier financera l’aménagement d’un local professionnel prévu dans la bastide de Carcassonne afin de permettre la commercialisation des bijoux.



Pour accéder à la page du projet sur Occistart.fr, cliquez ici