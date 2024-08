Invitation - Conférence de presse

Mercredi 1er mars 2017 à 12H00



63 rue la Boétie - 75008 Paris

(c/o CAB Associés -­ 4ème étage)

"Le réseau mondial Arthur Andersen présent

dans 26 bureaux sur 16 pays et 5 continents dès sa réouverture"

En 2013, un projet insensé de faire renaître le prestigieux réseau de Conseil Arthur Andersen au niveau mondial, prenait forme depuis la France.

Désintégré fin 2002 dans le sillage de la faillite du géant américain Enron et malgré l’annulation totale en 2005 des charges qui pesaient sur le réseau Arthur Andersen par la Cour Suprême des Etats-­Unis (à l’unanimité, cas rarissime), le réseau historique ne s’était pas reconstitué, bien que beaucoup souhaitaient son retour.

Le 1er mars 2017, ce sera une réalité : l’authentique Arthur Andersen ouvrira son réseau mondial avec 26 bureaux dans 16 pays sur 5 continents.

"C’est un travail colossal de reconstruction que nous avons entrepris. C’est aussi une bataille juridique de chaque instant. Le lancement de notre réseau avec une présence mondiale importante dès sa réouverture constitue la preuve que notre pugnacité a porté ses fruits. C’était un pari incroyable mais nous étions convaincus de la pertinence de notre démarche et de notre business model. Un pari réussi envers et contre tous ceux qui n’ont eu de cesse de nous expliquer comment faire ou pourquoi ça ne marcherait pas", déclare Carlo Alberto Brusa, Associé, Porte-parole et Pilote du projet.

Venez rencontrer les Associés et les acteurs de cette incroyable renaissance à l’occasion de la conférence de presse.