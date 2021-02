entreprises

"L’objectif de cette nouvelle identité est de revenir aux fondamentaux", déclare Jacques Pommeraud, Président de FILIANCE, "nos entreprises exercent une multitude de métiers, de prestations intellectuelles pour diminuer les risques et améliorer les performances des acteurs économiques. Mais il nous semble essentiel de capitaliser en priorité sur la raison d’être de nos entreprises : créer de la confiance donc de la valeur."



Forte de ses 45.000 collaborateurs en France, la filière exerce ses activités dans tous les secteurs : agriculture, construction, environnement, industrie, marine, énergie, services, biens de consommation, agroalimentaire, santé, numérique, nucléaire…



"Nos entreprises se réinventent continuellement pour conjuguer nos priorités à celles de la société", précise Jacques Pommeraud. "Les premières inspections réalisées par des tiers de confiance indépendants sont apparues au 18ème siècle pour les navires, plus tard, pour les machines à vapeur, les céréales, les automobiles, les bâtiments, les échanges commerciaux mondialisés, la qualité environnementale…". Et d’ajouter "Aujourd’hui, ce qui occupe l’attention de la société, donc la nôtre, ce sont les datas center et les objets connectés dont il faut vérifier la cyber-résilience, la sécurité sanitaire qui est plus importante que jamais, la RSE afin d’éviter le Green washing et de favoriser la lutte contre le changement climatique, le Green Deal et le plan France Relance".



FILIANCE s’inscrira dans la continuité des actions engagées aux côtés des pouvoirs publics et des filières pour promouvoir des solutions efficaces pour renforcer la santé et la sécurité des citoyens en soutenant l’innovation et une économie durable et responsable.



*Essais en laboratoire

À propos de FILIANCE



FILIANCE regroupe les tiers de confiance indépendants en charge du Testing, Inspection, Certification (TIC).



• 40 membres dont Afnor Certification, Apave, Bureau Veritas, Dekra, Qualiconsult, SGS, Socotec

• Une équipe de 300 experts, consultants, ingénieurs.

• La filière représente en France 45000 emplois directs et 4,3Mds€ de chiffre d’affaires (2020).