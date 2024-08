Une méthodologie scientifique éprouvée

1. La mesure de la performance : L’évaluation de l’entreprise est obtenue à partir d’indicateurs clés multicritères, financiers, sociaux et organisationnels appliqués à l’ensemble des coûts d’exploitation hors production. Ces indicateurs permettent de mesurer et de comparer l’entreprise auditée par rapport aux valeurs de performance constatées dans des entreprises de même profil socio-économique.

2. L’analyse de la performance : Les indicateurs de mesure sont mis en perspective avec la structure sociale de l’entreprise et en particulier ses fonctions supports afin d’en vérifier la cohérence et leur efficience organisationnelle.

3. Plans d’actions opérationnels : Sur la base de matrices décisionnelles qui prennent en compte d’une part les moyens et ressources disponibles et d’autre part les enjeux et contraintes de déploiement dans l’entreprise, l’audit dresse les scénarios disponibles pour l’optimisation des coûts d’exploitation.





Une base de données dynamique et transversale



La Cost Data Base® qui nourrit l’Audit socio-Economique des Coûts agrège à la fois des données financières, sociales et techniques qui traduisent les profils de consommation et d’usage des entreprises. Elle compte plus de 20 millions de datas réactualisées de façon continue. Elle s’articule autour des 3 principaux périmètres de coûts d’exploitation hors production.