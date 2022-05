entreprises







Une marketplace pour la livraison express de CBD



DarDar.io est un site marchand, qui regroupe plus de 1000 magasins spécialisés dans la vente de CBD. Plus de 30 d’entre eux collaborent avec DarDar pour proposer la livraison express de leurs produits, en moins d’une heure et à vélo.





Pour un public majoritairement connaisseur



Le service de livraison rapide est accessible à toute personne majeure. Il est particulièrement adressé à un public ayant déjà expérimenté le CBD, ne ressentant pas nécessairement le besoin de conseils en magasin.





Une industrie qui murit et s’organise



Le projet DarDar répond à une demande croissante du modèle de livraison express à domicile dans bon nombre d’industries, dont celle du CBD. Le développement du travail à domicile ces dernières années n’a fait qu’amplifier ce processus. C’est aussi la manifestation d’un secteur d’activité en croissance, qui s’organise et se modernise.







Géolocalisation, achat et livraison



Le concept est simple et similaire à celui de grandes enseignes proposant notamment la livraison express de nourriture. Le client intéressé se connecte au site dardar.io (et bientôt l’Application Mobile, qui est en cours de développement). Il est géolocalisé et un choix de boutiques partenaires pour la livraison express dans un rayon de 15km lui est proposé. Une fois son choix fait, il passe commande. Celle-ci est transmise au magasin et récupérée par un coursier, qui livre la commande en mois d’une heure aux clients.



La livraison express dans 12 villes françaises



Plus de 30 magasins sont aujourd’hui partenaires de DarDar, dans les villes suivantes : Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, Lille, Nantes, Rennes, Nancy et Metz. Le coût de livraison facturé au client est entre 2,90€ et 9,90€, dépendant de la distance entre la boutique et le domicile du client.