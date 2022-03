entreprises







Suivi personnalisé et assistance juridique sur la e-réputation



Une e-réputation est vite faite, en bien ou en mal. Pour accompagner au mieux les professionnels de santé, DoctiZen a développé pour eux un service sur-mesure dans la e-réputation qui leur permet de rester concentrés sur leur coeur de métier. DoctiZen s'occupe du reste :

suivi des notes et commentaires en temps réel sur Google et les réseaux sociaux

aide aux réponses des commentaires

assistance juridique pour les délits caractérisés le cas échéant

CONSULTER L'ETUDE ICI

Mieux maîtriser ce qui se dit en ligne sur les professionnels de santé



Aujourd'hui, tout professionnel de santé peut avoir une fiche et des avis sur Google, qu'il l'ait décidé ou non. DoctiZen propose aux professionnels de santé libéraux de prévenir plutôt que guérir en revendiquant sa fiche Google, gérant son activité sur les réseaux sociaux et maîtrisant ainsi ce qui se dit sur eux.



DoctiZen est destiné à toutes les professions de santé libérales, des médecins généralistes aux kinésithérapeutes, en passant par les réflexologues, pédicures-podologues, oto-rhino-laryngologistes, …



"Les avis sur internet sont un critère de choix d'un nouveau professionnel de santé pour 1 Français sur 2 comme le montre l'étude qu'OpinionWay a réalisée pour DoctiZen en 2021. C'est très certainement une conséquence de l'explosion des prises de rdv en ligne."



Sébastien Olier, co-fondateur de DoctiZen

Confier la gestion de sa e-réputation pour un forfait mensuel



Pour 25 euros par mois TTC, le professionnel de santé délègue à DoctiZen sa e-réputation. Il sera alerté à chaque fois qu'un avis ou commentaire est posté sur sa fiche. DoctiZen lui proposera, si besoin, une réponse appropriée et il recevra un bilan mensuel de l'activité sur sa fiche.





Encourager les feedbacks positifs grâce aux QR codes

DoctiZen a créé un dispositif basé sur des QR codes pour encourager les feedbacks positifs de la patientèle. Installé sur le bureau du praticien ou dans la salle d'attente, par exemple, ce QR code encourage les patients avec un simple scan de smartphone à laisser un avis sur leur praticien.

"Les professionnels de santé n'ont ni le temps ni la vocation de gérer leur réputation sur internet. Pour autant, en cas de délit de diffamation ou injure, le praticien doit agir dans les 3 mois suivant la publication du contenu, sous peine de voir le délit prescrit ... et sa réputation définitivement injustement entachée. C'est pourquoi nous avons créé Doctizen afin d'accompagner au quotidien les professionnels de santé dans la préservation de leur e-réputation."



Sébastien Menendez, co-fondateur de DoctiZen

A propos de DoctiZen

DoctiZen est un service de gestion de réputation en ligne pour les professionnels de santé libéraux, créé en 2021 par deux entrepreneurs du digital, Sébastien Menendez et Sébastien Olier. Experts des avis en ligne et du social média, les deux cofondateurs ont notamment créé et développé durant 10 ans un portail européen d'avis en ligne dans le domaine de la petite enfance.

Plus d'informations sur www.doctizen.com