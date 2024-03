entreprises







Un concept inédit en hommage à "l'italien lifestyle"

Réseau de brasseries-restaurant numéro un en Italie, Doppio Malto se démarque par un concept original déployé dans des espaces de 200 à 500m2, proposant de multiples jeux (billard, babyfoot, jeux d’échec géants, tables de ping-pong, jeux pour les enfants…). Comme un symbole de la notion de convivialité festive sur laquelle s'est construit ce concept, la bière est au centre de l'identité de Doppio Malto, qui produit 18 variétés de bières artisanales, dont la qualité a été primée par 100 trophées internationaux, dans sa brasserie d’Iglesias, en Sardaigne.

C'est donc tout naturellement que la chaîne a choisi d'accroître sa présence en France, 3e pays d'Europe au nombre de brasseries, qui affiche une consommation de 32 litres de bière par personne et par an ainsi qu’une croissance du marché de la bière artisanale de 6% annuel.

Côté restauration, Doppio Malto propose une cuisine simple, authentique et créative, au travers d'un choix riche et varié de plats inspirés de la gastronomie italienne, allant de la viande à la braise en passant par les pizzas, les hors-d’œuvre, les salades et les desserts.





Un réseau solide à haut potentiel



Après une première phase d’implantation de l’enseigne sur le territoire français réussie, avec l'ouverture en 2021 d'un restaurant flagship de 600m2 situé à la Défense puis à Chambray-Les-Tours et Bordeaux en 2023, la tête de réseau affiche des objectifs de développement précis afin de franchir la barre des 10 établissements en France à l'horizon 2025.

Doppio Malto recherche des candidats passionnés et ambitieux pour accompagner son développement, essentiellement dans des emplacements stratégiques à fort trafic, comme les centres commerciaux, en ville ou en périphérie.

"La promesse du concept Doppio Malto est d’offrir à tous de bons moments en famille ou entre amis grâce à une immersion totale dans un décor spectaculaire tout en profitant d’une carte mets et bières ultra qualitative et originale", indique Pierpaolo Coli, directeur du développement et des opérations franchise de l’enseigne, "Notre positionnement atypique, à cheval sur l’univers de la gastronomie italienne et celui de la bière artisanale, répond entièrement à la demande des consommateurs, ce qui rend le concept hyper porteur".





Fiche d'identité du réseau

44 restaurants dont 3 en France

Droit d’entrée : 30 000 € HT

Redevance : 5% + 2% contribution marketing

Apport personnel : 150-250k

Investissement : à partir de 450 000 euros

Chiffre d’affaires, au bout de 2 ans : + 1 800 000 euros.

Surface : 200 à +500 m2

Durée du contrat : à partir de 8 ans

Doppio Malto a été récompensé par le prix BRA Tendances Restauration en 2023, le Mapic Awards 2023 catégorie "Concept de l'année pour l'alimentation et les boissons" et le Foodservice award Italy, en tant que meilleur format fast casual.



Doppio Malto sera présent sur la salon Franchise Expo Paris 2024 pour rencontrer les porteurs de projet.

Rendez-vous du 16 au 18 mars, Hall 1 Porte de Versailles Stand T100-U101





A propos de Doppio Malto : La passion de la bière, de la production à la restauration

En 2004, Giovanni Porcu, avocat et entrepreneur sarde rachète une brasserie à Erba, dans la province de Côme en Italie. Rapidement, il décide de se lancer dans la distribution directe et ouvre des lieux de dégustation à Vérone et à Scalo Milano. C'est le point de départ d'une aventure entrepreneuriale hors norme qui voit en quelques années la marque se forger une image de premier plan à l'échelle nationale.



Aujourd'hui leader du secteur des brasseries-restaurant en Italie, Doppio Malto compte 44 restaurants (39 en Italie, 3 en France et 2 au Royaume-Uni) dans lesquels il distribue les 18 variétés de bières artisanales produites dans la nouvelle brasserie d’Iglesias, en Sardaigne, d'une superficie de 4 500 m² et une capacité de production de 5 millions de litres. En 2023, l'enseigne, qui emploie 700 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 70 millions d'euros, contre 21 millions en 2021.



Plus d'informations : www.doppiomalto.com