"Pionnier de l'hébergement en France, Ikoula se distingue par ses offres innovantes portées par des équipes agiles et engagées. Je suis très heureux de rejoindre ces équipes de passionné(e)s qui, sous l'impulsion de Jean-Pascal Macchi, ont fiabilisé et modernisé les infrastructures et obtenu les certifications ISO 27001 et ISO 50001. La sécurité des données et la souveraineté des plateformes qui les hébergent font aujourd'hui partie des enjeux les plus stratégiques des entreprises et des organismes publics. Elles sont dans l'ADN d'Ikoula dont j'aurai à cœur de mettre l'expertise au service de ses clients au travers d'offres simples et performantes, répondant à ces préoccupations devenues incontournables." - Dung Ly.

Les objectifs associés à la prise de fonction de Dung Ly sont clairs et ambitieux, alignés sur une stratégie de croissance visant notamment à :

Renforcer et intensifier les collaborations entre Sewan et Ikoula

Élaborer un panel d'offres pertinentes répondant aux besoins spécifiques du réseau de partenaires de Sewan

Développer des solutions innovantes répondant aux préoccupations exprimées par les entreprises et les organismes publics

Pour concrétiser ces objectifs, Dung Ly incarnera son rôle de Directeur Général en parfaite adéquation avec la culture de l'entreprise : un management centré sur l'humain, des engagements responsables et éthiques, une attention toute particulière à la qualité des services proposés.



En accord avec les préoccupations croissantes en matière de cybersécurité, Dung Ly assurera un engagement sans compromis sur la sécurité des données tout en maintenant une expérience utilisateur optimale.



Biographie professionnelle de Dung Ly :



- 2018 - 2023 : Directeur des Opérations, Deveryware

- 2004 - 2017 : Directeur Réseau, Keyyo

- 1999 - 2004 : Network Build Manager Europe, Cable & Wireless

- Diplôme d'Ingénieur Telecom Paristech

À propos d'Ikoula



Ikoula est un fournisseur français de solutions d'hébergement informatique. Fondée en 1998, l'entreprise s'engage à fournir des solutions technologiques fiables et innovantes, soutenues par une équipe dédiée et des valeurs fortes d'éthique et de responsabilité. Ikoula dessert une clientèle diversifiée, allant des particuliers aux entreprises de toutes tailles, en proposant une gamme complète de services adaptés aux besoins évolutifs de ses clients.



Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ikoula.com