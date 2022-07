entreprises



L’inauguration des nouveaux locaux a eu lieu le 29 juin dernier en présence de Radomir Jovanovic, le PDG d’ADVANS Group (sociétés ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE), Lionel Carre, le DRH d’ADVANS Group, Romain Simonet, le directeur régional PACA d’ELSYS Design et Christophe Parmentier, le directeur opérationnel d’AViSTO.



Radomir Jovanovic, PDG d’ELSYS Design et d’ADVANS Group,

lors de l’inauguration des nouveaux locaux le 29 juin dernier



Ces espaces supplémentaires permettront à la société de continuer la croissance soutenue des deux dernières années en hébergeant de nouveaux projets dans un environnement de travail encore plus convivial.



L’accueil des nouveaux locaux



ELSYS Design accompagne les acteurs industriels régionaux et nationaux dans la réalisation de leurs produits, notamment dans les domaines de la domotique, de l’Internet des Objets et de la sécurité / défense.



L’entreprise prend en charge toutes les phases de la réalisation d’un produit – étude, conception, prototypage et accompagnement de la mise en production de petite et moyenne séries.



Son cœur d’expertise réside dans les métiers de la carte électronique, du FPGA (circuit intégré programmable) et du logiciel embarqué critique. Il s’appuie également sur les expertises en mécatronique et en développement logiciel web / mobile de MECAGINE et AViSTO, les sociétés sœurs d’ELSYS Design au sein d’ADVANS Group.





Pourquoi un déménagement ?



ELSYS Design propose trois modes d’intervention principaux :

L’assistance technique, qui est un support intégré aux équipes des clients responsables du développement réalisé sur leur site.

Les forfaits de réalisation, qui sont des développements complets opérés dans les locaux d’ELSYS Design à partir du cahier des charges client.

Les plateaux de services. Cette offre ajoute un pilotage d’équipe réalisé par les responsables techniques, voire du pilotage d’activité.

Ce dernier mode d’intervention, déployé par ELSYS Design depuis de nombreuses années, a connu une accélération avec la crise sanitaire. Ces plateaux de services se sont majoritairement délocalisés dans les locaux d’ELSYS Design, ce qui explique le besoin d’étendre leurs surfaces, comme cela a notamment déjà été fait à Rennes ou à Grenoble.

D’autres emménagements et extensions d’implantations sont en cours et seront officialisés avant la fin de l’année.

A propos d'ELSYS DESIGN



ELSYS Design rassemble une communauté de spécialistes en systèmes électroniques embarqués passionnés par leur métier et par les nouvelles technologies.

ELSYS Design met en œuvre ses savoir-faire et expertise technique au service de clients multisectoriels pour les aider à relever les défis liés à la conception des toutes dernières technologies électroniques et logicielles.

ELSYS Design est implantée dans 8 villes de France, en Serbie et dans la Silicon Valley. Fondée et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group. ELSYS Design recrute des ingénieurs en électronique ou logiciel.



Plus d’infos ici : www.elsys-design.com/fr/communication/presse/recrutement-ingenieurs

Where passion leads to excellence