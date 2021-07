entreprises





ELSYS Design Ouest quitte ses anciens bureaux situés au Parc Edonia Bât C – rue Terre Victoria, Saint Grégoire. A partir du 1er juillet 2021, l’implantation rennaise de la société d’ingénierie est désormais située au 7 Square du Chêne Germain 35 510 Cesson-Sévigné. Le nouveau numéro de téléphone est le 02 22 66 60 69.



ELSYS Design Ouest accompagne les acteurs industriels locaux et nationaux dans la réalisation de leurs produits, notamment dans les domaines du semiconducteur, des transports, du spatial et de l’IoT.

Son bureau d’études prend en charge toutes les phases de la réalisation d’un produit – études, conception matérielle, développement logiciel, réalisation et validation de prototypes.



Son cœur d’expertise réside dans les métiers du logiciel embarqué, des circuits intégrés spécifiques ASIC et programmables FPGA, et de la carte électronique. Il s’appuie également sur les expertises en mécatronique de MECAGINE et en développement logiciel web / mobile d’AViSTO, deux sociétés sœurs d’ELSYS Design au sein d’ADVANS Group.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web institutionnel de la société https://www.elsys-design.com/fr/.

A propos d'Elsys Design



ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes électroniques (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué, systèmes embarqués).

ELSYS Design met en œuvre ses savoir-faire et expertise technique au service de clients multisectoriels pour les aider à relever les défis liés à la conception des toutes dernières technologies électroniques et logicielles.

ELSYS Design est une société internationale implantée dans 8 villes de France, en Serbie et aux Etats-Unis dans la Silicon Valley. Fondée et managée par des ingénieurs, c’est la filiale d’ADVANS Group spécialisée en conception de systèmes embarqués.

ELSYS Design recrute des ingénieurs en électronique ou logiciel.



Plus d’infos ici : https://www.elsys-design.com/fr/communication/presse/recrutement-ingenieurs

"Where passion leads to excellence"