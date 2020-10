entreprises

L'application mobile Human, disponible sur l'ensemble des supports numériques (smartphone, tablette, ordinateur), a pour objectif d'apporter un changement concret dans le quotidien de l’hôtellerie, de la restauration et de la grande distribution. Ainsi, Human s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Ergalis de se spécialiser par métier pour une approche plus qualifiée et rigoureuse du recrutement de ses intérimaires.





Trouver à toute heure les meilleurs professionnels qualifiés

Comme toute appli, Human est disponible 24h/24, 7j/7. Mais il n’y a pas que l’appli qui est disponible : les intérimaires aussi. En effet, Human gère en temps réel le planning des talents qu’elle met à disposition et permet d’anticiper tous les besoins (RTT, congés, événements spéciaux) et ainsi "trouver à toute heure l’intérimaire pour renforcer nos équipes", comme le souligne Karima Saimi, assistante Ressources Humaines de Super U et utilisatrice convaincue de Human.

Human s’appuie sur le réseau d’agences Ergalis Grande Distribution et Ergalis Prestige pour sélectionner les meilleurs professionnels qualifiés. Chacun d’entre eux a été reçu en agence et sélectionné avec la rigueur qui fait d’Ergalis un acteur incontournable de l’intérim reconnu pour la qualité de ses recrutements. Human se distingue donc des plateformes et des pure players pour associer l’humain au digital, le conseil à la praticité, et l’accompagnement à la mobilité. Une expertise connectée mais 100% humaine.





Gestion automatique de l'administratif

Human ne s’arrête pas là : l’interface rapide, intuitive et sécurisée permet également de se décharger complètement de la partie administrative puisque contrats et factures sont gérés automatiquement par l’application. Il est aussi possible de créer son propre pool d’intérimaires préférés : l’entreprise peut ainsi privilégier ses meilleurs humans révélés au cours d’expériences réussies.





Spécifiquement adapté au secteur de l’hôtellerie, de la restauration et de la grande distribution

Human est donc une application pensée par des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et de la grande distribution pour proposer un service complet et adapté aux problématiques des acteurs de ce marché. Et si l’application est évolutive et suit les dernières innovations technologiques, son nom rappelle la priorité d’Ergalis : toujours placer l’humain au cœur de sa stratégie et de ses services.

L’application Human, disponible sur Apple Store et Google Play, met tout le savoir-faire d’Ergalis et son expertise à disposition en 3 clics. Sans toutefois se supplanter aux agences qui restent à la disposition de leurs clients, sélectionnent les intérimaires, et gèrent toutes les demandes complexes. Bref, une expertise connectée mais 100% humaine.



humanwithergalis.fr

A propos du Groupe Ergalis



Le Groupe Ergalis, reconnu parmi les 10 acteurs majeurs de son marché, est un groupe de staffing spécialisé et innovant en recherche perpétuelle d’optimisation tant sur les outils, les process et les nouvelles technologies pour mieux répondre aux attentes de ses clients.

Cet esprit novateur se traduit par une volonté d’optimiser les méthodes de recherche d’emploi, d’améliorer l’employabilité des candidats et d’optimiser les process RH des clients.

Plus d’informations : groupe-ergalis.com