entreprises



Le Groupe Aixois Alteor, leader dans la construction modulaire éco-responsable en France, est fier d’annoncer l’arrivée d’Eric Landry au sein de sa filiale Espace Industrie.



En tant que Responsable commercial Grands Comptes, Eric Landry apportera une expertise et une expérience de la vente d’habitats hors sol acquise au sein de l’hôtellerie de plein air (Groupe Vacalians), il était par ailleurs dans ses dernières fonctions Directeur des opérations du groupe Logis hôtels.



Espace Industrie, reconnue en France comme l’un des spécialistes de la construction modulaire en ossature bois destinée aux parcs résidentiels de loisirs, hôtels, résidences seniors et campings, est heureuse d’accueillir Eric Landry dans son équipe. Sa connaissance du marché, son expérience en vente et sa passion pour l’éco-construction seront un atout pour Espace Industrie, qui s’engage à fournir des solutions durables, écologiques et économiques aux marché du leisure et de l’hospitality notamment.

A propos d'Espace Industrie

Le Groupe Aixois Alteor est engagé dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et écologique depuis de nombreuses années. La filiale Espace Industrie est particulièrement impliquée dans la production de modules en bois certifiés PEFC et la réduction des déchets de chantier grâce à son processus de fabrication en usine.



Plus d'informations sur Espace Industrie et ses produits modulaires en ossature bois : www.espaceindustrie.com