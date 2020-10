entreprises

L’étude KPAM permet de mesurer à quoi aspirent les collaborateurs dans le monde du travail de demain :



- 37% des salariés français font de la question du transport domicile/entreprise un enjeu central.

- 22% expriment spontanément un besoin fort de lien social à l’égard de leur entreprise.

- 19% des collaborateurs questionnent les pratiques managériales.

Un état des lieux à valeur nationale



Les 27 000 verbatim remontés par l’enquête de KPAM, reflètent des expériences hétérogènes, représentatives de la variété des situations au cours du confinement dans l’ensemble du pays.



Les collaborateurs ont exprimé spontanément une large palette de réactions, très liées d’une part au niveau de maturité de l’entreprise vis-à-vis du télétravail, et d’autre part aux contraintes professionnelles et personnelles.



D’autres facteurs différenciants entrent en jeu : l’expérience personnelle de la pratique du télétravail avant mars 2020, donc l’organisation et l’équipement au domicile, mais aussi l’environnement familial, la culture managériale.





Nous retiendrons que :

- 1 collaborateur sur 5 (20,8%) évoque spontanément les conditions de travail au domicile, l’équipement, la facilité d’organisation, ils sont autant (20,3%) à commenter l’espace, le confort du domicile,



- 1 collaborateur sur 5 toujours (19%) cite spontanément la qualité de la relation avec le manager, l’autonomie, comme facteurs clés dans la traversée de cette expérience de travail à distance



- Et enfin, 1 collaborateur sur 7 aborde le sujet de la situation familiale (enfants à la maison ou pas / conjoint également en télétravail ou pas), dans les points qui ont impacté le travail à domicile.



Le souhait d’un nouvel environnement de travail, se fait jour : un environnement à domicile adapté, et un environnement sur site repensé.

En parallèle, des sujets se sont ancrés dans l’esprit des collaborateurs comme des priorités : la disponibilité pour les proches, l’écologie et des dépenses de consommation choisies.

"A l’heure où se discute au plan national l’éventualité d’un nouvel encadrement juridique du télétravail, les salariés, eux, n’ont pas d’hésitations, et s’expriment plus fort sur leurs conditions de travail en présentiel et à domicile, et la nécessité d’un équilibre Vie perso/Vie pro avec un cadre clairement défini. Le télétravail ne s’improvise pas, et le management à distance non plus", explique Frédéric BALLETTI, Directeur KPAM-RH Expérience Collaborateur.



La volonté de pérenniser le télétravail entre dans cette logique : un télétravail choisi, consacré aux tâches réclamant de la concentration, ou aux tâches plus simples pouvant être effectuées en autonomie. Du temps sur site reste majoritairement souhaité, dédié à certains moments spécifiques du parcours collaborateur, et permettant de maintenir le lien social. Les actions des entreprises les plus engagées en faveur du télétravail peuvent être citées comme des exemples de bonnes pratiques : Accompagnement des télétravailleurs, Politique d’aménagement du poste de travail au domicile, Politique de « droit à la déconnexion » adaptée au télétravail, Reconception des environnements de travail, Mise en place de Tiers lieux, Attention aux Outils collaboratifs, formation et accompagnement des managers dans la relation à distance, …



"L’objectif de notre étude est d’alimenter chez nos clients les DRH et Directions générales de grands groupes français, leurs réflexions sur l’expérience collaborateur de demain : quelles attentes, nouvelles et durables, la gestion de la crise a-t-elle révélées ? Comment le télétravail vécu pendant la crise renseigne sur l’organisation du travail de demain ? Quelles sont les modifications durables provoquées par les bouleversements personnels et professionnels de la crise sanitaire ?", commente Frédéric BALLETTI. "La période ne doit surtout pas être interprétée comme une parenthèse par les entreprises et les décideurs, hors de la normalité, mais bien au contraire, comme un socle fondateur de nouvelles attitudes et demandes."

Cette étude met en lueur les points d’attention suivants pour les entreprises : la nécessaire formation au management à distance, la mise en pratique sincère des valeurs d’entreprise énoncées, la mise à disposition d’outils de travail digitaux fiables et fluides.

Pour accéder à la présentation complète de l'étude, cliquez ici

A propos de KPAM

KPAM est un cabinet d'étude et de conseil spécialisé dans l'expérience collaborateur et l'expérience client. KPAM a mis au point des solutions innovantes de modélisation des Parcours Collaborateurs et Parcours Clients ainsi qu'une solution de mise en miroir des deux visions, client et collaborteur.

Ses outils, permettant le croisement de méthodes quantitatives et qualitatives, sont résolument tournés vers les plans d'action et ont été primés à de nombreuses reprises.

www.kpam.fr