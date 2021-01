entreprises

Exemples de chiffres clés qui ressortent de l'étude :

L’employeur participe-t-il aux frais quotidiens ? NON à 68 %, pas d’idemnité financière

L’employeur a-t-il versé une prime exceptionnelle en raison du contexte sanitaire ? NON à 82 %



"Le problème rencontré par les employeurs, c’est que ni les ordonnances Macron de 2017 ni l’ANI (Accord National Interprofessionnel) de novembre 2020 ne précise ce qu’ils doivent réellement faire en termes d’indemnisation des télétravailleurs. Alors les pratiques sont très différentes : Il y a ceux qui remboursent les frais de déjeuner ou ceux qui remboursent du matériel informatique sur note de frais. Et puis depuis le début de la crise sanitaire, il y a également ceux qui ont versé une prime exceptionnelle aux télétravailleurs, ou encore ceux qui proposent à leurs collaborateurs de choisir du mobilier neuf sur un catalogue pour mieux équiper leurs habitations. Le Coronavirus a amené les RH à réinterroger leur politique et nos clients sont friands de benchmark sur le sujet. Pour y voir plus clair parmi les entreprises et organismes publics qui ont décidé d’indemniser leurs collaborateurs, nous avons interrogé 100 organisations sur leurs pratiques actuelles. D’office, nous avons écarté celles qui ne faisaient rien, l’idée est surtout de savoir comment indemnisent celles qui le font." commente Marine Chabot, Associée chez ConvictionsRH.

