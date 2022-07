"L’année 2022 porte la marque plusieurs tournants pour l’information d’entreprise : - Le virage de l’information extra-financière. Elle est de plus en plus présente dans tous les documents d’information réglementée. Les attentes de l’ensemble des parties prenantes, à commencer par les investisseurs, sont de plus en plus fortes. Et le cadre réglementaire se renforce, avec la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) qui va remplacer la DPEF (Déclaration de Performance Extra-Financière) à partir de 2024 (sur exercice clos fin 2023)



- Le virage du digital. C’est désormais obligatoire. Les entreprises ont déposé à l’AMF leurs comptes consolidés 2021 sous le format ESEF/xHTML, un format web pour tous les RFAs et URDs français* (*Rapports Financiers annuels et Document d’enregistrement Universel). Les sites, les formats et les usages vont établir de nouveaux standards d’accès à l’information pour les investisseurs, mais aussi imposer une démocratisation de cette information réglementée autrefois réservée à un public de professionnels et désormais accessible aux moteurs de recherches, aux algorithmes et agrégateurs de données et à tous les internautes. Cette nouvelle édition des Transparency Awards compte beaucoup de nouveautés. Je retiendrais l’arrivée de la clarté comme cinquième pilier de la Transparence, car l’information ne peut pas être transparente si elle n’est pas claire".

Laurent Rouyrès, créateur des Grands Prix de la Transparence et Président de Labrador.

Interview d’experts, de lauréats et autres chiffres-clés sur demande transparence@labrador-company.com