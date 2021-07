entreprises

Construction d'un actionnariat



Dans le cadre d'une opération en 3 étapes qui se sont déroulées de mars à juillet 2021, MyUnisoft a accueilli dans son capital :

35 de ses salariés : les aspects RSE sont au centre des préoccupations des dirigeants

58 nouveaux cabinets d'expertise comptable de toutes tailles sont venus rejoindre les 24 actionnaires antérieurs. MyUnisoft est ainsi détenue par 82 cabinets d'expertise comptable

Drakarys, le fonds d'investissement numérique de la Profession Comptable, mis en place par l'Ordre national des experts comptables





Lionel Canesi - President de l’Ordre national des Experts Comptables

et Régis Samuel - CEO de MyUnisoft



Atteindre 100 collaborateurs d'ici fin 2021, renforcement de la R&D, déployer MyUnisoft



Grâce à ces moyens supplémentaires, MyUnisoft va ainsi :

Continuer à se structurer : atteindre 100 collaborateurs d’ici la fin 2021 (contre 6 en 2018)

Renforcer la R&D comptable et maintenir son statut du plus important centre RD comptable fintech en France

Compléter son environnement fonctionnel pour aller encore plus loin dans les usages dédiés aux cabinets et à leurs clients;

Accompagner le déploiement de MyUnisoft chez les clients actuels et à venir



Actionnaires : 400 implantations, 6000 collaborateurs, 170 000 clients



Les cabinets actionnaires représentent ainsi près de 400 implantations au niveau national, plus de 6000 collaborateurs et près de 170 000 clients, MyUnisoft continue son implantation dans le paysage de l’expertise comptable français. Les cabinets testeurs et utilisateurs de MyUnisoft représentent près de 400 000 entreprises françaises.



A propos de MyUnisoft



La société MyUnisoft a été créée en 2018 à l'initiative de plusieurs cabinets d’expertise comptable avec l'objectif de créer une solution complète à destination des experts comptables et leurs clients sous le concept du For Us & By Us.



Ils se sont appuyés sur le savoir-faire et la fiabilité acquis pendant des décennies au sein du cabinet Recci qui utilisait depuis toujours son propre outil de production comptable.



MyUnisoft est aujourd'hui détenue par Régis Samuel (CEO et expert comptable), Cyril Mandrilly (CTO), 36 salariés, Drakarys (fonds d'investissement numérique de la Profession Comptable) et 82 cabinets de toutes tailles. MyUnisoft compte une centaine de collaborateurs.



MyUnisoft propose une solution complète, ouverte et exploitant la Data, en BtoBtoB à destination des experts comptables : production comptable automatisée (de la collecte à la liasse fiscale), plateforme client collaborative et plateforme cabinet, full web, ainsi qu'une application mobile sur les stores.



www.myunisoft.fr

A propos de Drakarys



Drakarys est le fonds d’investissement numérique qui a pour vocation d’entrer au capital des éditeurs de logiciels et des startups qui innovent dans les domaines de l’expertise comptable et de l’entreprise. Drakarys a été crée par l’Ordre national des experts comptables — ordre professionnel qui régit la profession d'experts comptables en France.