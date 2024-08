entreprises



Cette nomination fait suite à la récente acquisition de Coriance par le fonds d’investissements First State Investments. Marc Boudier est actuellement Président et Associé fondateur d’AMB Senior Advisors, et Président de l’AFIEG (Association Française Indépendante de l’électricité et du Gaz).



Philippe Taillardat, Associé Investissements Infrastructures Europe, a indiqué : "Nous sommes très heureux que Marc ait accepté ce poste et nous comptons ainsi améliorer et renforcer les liens que nous avions déjà noués avec lui. Avec Marc, nous accueillons dans notre équipe un expert industriel indépendant et très réputé. Notre objectif, grâce à son concours et avec l’ensemble de l’équipe de direction conduite par le Président du Directoire, Yves Lederer, dont les responsabilités sont inchangées, est de développer et faire croître cette société.".





A propos de First State Investments



First State Investments est une société de gestion d'actifs qui fait partie de la Commonwealth Bank of Australia, la plus importante institution financière d’Australie qui gère approximativement 130 milliards d’Euros d’investissements. First State est leader en gestion et en investissements dans les installations d’infrastructures. Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’investissement en infrastructures pour le compte d’investisseurs institutionnels, c’est l’un des plus anciens gestionnaires d’actifs en infrastructures. First State gère aujourd’hui plus de 5,5 milliards d’Euros d’actions investies dans les domaines des services publics, du transport ou d’infrastructures sociales en Asie, Australie et Europe.





A propos de Coriance



Les activités de Coriance se répartissent entre les réseaux de chaud et froids urbains, la production d’électricité et les services énergétiques. Coriance, c’est 31 réseaux de chaud et froid urbains en France, 864 MW thermiques de puissance gérés et 133 MW de puissance électrique installés en cogénération. Elle gère des contrats de Délégation de Service Public avec des collectivités locales et est spécialisée dans l’énergie renouvelable, qui représente plus de 60% de son panier énergétique. La société accroît régulièrement sa production à partir d’énergie renouvelable.



