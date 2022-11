entreprises

Une stratégie simple



La stratégie de JEMS est simple : "toute entreprise doit être en capacité de disrupter son marché grâce à son patrimoine data." précise Nicolas Laroche Directeur Général de JEMS et porteur de la vision.

Aujourd’hui, cette vision devient réalité.



Ce rapprochement renforce la vision d’industriel de la donnée que porte JEMS.

Offrir au marché une offre intégrée

Les dirigeants de JEMS et d’anais.digital se sont retrouvés autour de leur vision d’offrir au marché une offre intégrée et des approches pragmatiques qui créent rapidement de la valeur (productivité, réduction considérable des coûts, nouveaux services, nouveaux produits) avec un patrimoine de données.

« anais.digital possède des managers et s’appuie sur une équipe talentueuse que ce soit en Belgique ou en Roumanie. Nous pourrons compter avec eux pour poursuivre notre développement et devenir un leader sur les marchés belge et roumain. »



Jacques Benhamou, président de JEMS

Reynald Lemaire « le rapprochement avec JEMS va nous permettre de compléter notre offre de services avec la Data qui est de plus en plus au cœur des projets de transformation digitale et de bénéficier directement du support d’une structure avec des méthodes d’industrialisation de la donnée très au point, voire unique en Europe. »



Christophe Jouret et Reynald Lemaire, directeurs associés d’anais.digital Christophe Jouret

A propos de JEMS Group

JEMS GROUP est le premier industriel de la donnée en Europe et est présent en France dans 13 métropoles régionales. Crée en 2002 JEMS GROUP compte 830 collaborateurs et réalise un CA de 80 M €.

Le métier de JEMS GROUP c’est de créer, manager et exploiter le patrimoine de données des entreprises.



L'offre de JEMS GROUP couvre toutes les dimensions d’une data plateforme et se décline en 3 sous-ensembles :

l’acquisition de données

la gouvernance et le management de l’asset

la constitution et l’industrialisation de services innovants reposant sur l’IA, le digital ou les analytics





Plus d’informations : www.jems-group.com

A propos d'anais.digital

Crée en 2006, anais.digital compte 60 collaborateurs. Anais.digital est une agence spécialisée dans les domaines clés de la transformation digitale : le design de services, l’expérience utilisateur ou UX, le d’applications Web et Mobile et l’accompagnement du changement qui favorise l’adoption par les utilisateurs.





Plus d’informations : www.anais.digital

Contact presse

Matthieu LENTZ

Drecteur Marketing

mlentz@jems-group.com

(+33) 7 68 94 48 02