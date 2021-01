entreprises



Devenir le premier partenaire global de l’IoT



Le mariage de Rtone avec le Département Ingénierie Produit (DIP) d’ABMI couvrira d’abord la France et la Suisse. La nouvelle entité aura ensuite un plan de développement à l'international. Cette nouvelle division se positionne comme le premier partenaire global de l’IoT. En apportant la mécanique, maillon manquant de la chaîne chez Rtone, elle sera en mesure de s’engager sur toutes les phases de développement d’un "smart object".





Objectif à 3 ans : 100 personnes pour un CA de 15M€



Objectif à 3 ans : doubler l'effectif et générer un CA d’environ 15M€. Rtone possède non seulement le savoir-faire dans le développement complet d’un produit, mais aussi des briques techniques performantes ainsi qu'une plateforme IoT multi-protocoles fonctionnant sur Microsoft Azure, dont Rtone est un partenaire.





Nouvelle organisation



Adrien Desportes, l’un des co-fondateurs de Rtone, assure désormais la direction de l’ensemble Rtone + DIP. Fabien Grenier, co-fondateur également, reste aux manettes de l’équipe DevOps et Edge Computing.





Nouvelle direction



Adrien Desportes devient associé et rejoint le Board du groupe ABMI aux côtés de l’équipe dirigeante, le fond majoritaire Omnes Capital, les co-investisseurs Momentum et MACSF, Bernard Bourigeaud, le fondateur d’ATOS et François Enaud, ancien Président de Sopra-Steria.



Adrien Desportes CEO de Rtone : "Il est temps pour notre PME de 30 personnes de grandir afin de devenir le numéro 1 de notre secteur en France puis en Europe. Quand Vincent nous a proposé en juin 2020 de nous rapprocher, nous avons vu le potentiel d'accélération du projet. L’équipe Rtone actuelle comporte peu de compétences mécaniques, c’est là notre première synergie day 1. Le COMEX, la présence nationale et les clients d’ABMI forment autant de leviers qui ont su nous convaincre avec mon associé Alexandre Moos. Nous prévoyons une croissance importante pour les 3 prochaines années pour atteindre une équipe de plus de 100 personnes."

Vincent Coent CEO d'ABMI : "Après deux années de transformation, cette première acquisition regroupe ce que nous cherchions pour notre activité “ingénierie produit” : des synergies business très importantes et une vision du développement de la spécialité “smart objects” à la hauteur de nos ambitions."

Frédéric Mimoun Executive Director de Omnes Capital : "Le groupe ABMI poursuit son développement et sa transformation en ligne avec notre plan de route. Cette première opération d’acquisition, conduite en gré-à-gré, renforcera l’expertise en IoT, le savoir-faire et la transformation d’ABMI tant sur les aspects stratégiques (activité premium à forte valeur ajoutée, marque forte) que financiers (relative et propice à de nombreuses synergies)."

A propos de Rtone



Rtone emploie 30 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 3,8 M€ fin 2020. Rtone est une entreprise spécialisée et dédiée à l’ingénierie IoT depuis 2007. Objets connectés ou Internet of Things, Rtone réalise l’ingénierie pour des startups, ETI et grands groupes innovants. Les équipes de Rtone définissent et conçoivent les nouveaux produits connectés pour leurs clients. Elles leur permettent ainsi de conserver leur leadership souvent mondial dans leur secteur. L’équipe réalise toute la conception électronique, radio et mécanique, le développement de l’ensemble des logiciels embarqués, mobiles et cloud, ainsi que la maintenance au besoin. Elle a réalisé des horodateurs connectés pour Flowbird, des airbags de protection pour In&motion, une solution de monitoring des pneus connectés Michelin, l’éclairage connecté et centralisé de villes pour Lacroix City,…

Contact presse : Jenny Baur - jenny@rtone.fr



www.rtone.fr

A propos de ABMI



Créée en 1984 ABMI réalise plus de 50 M€ de chiffres d’affaires et emploie 700 personnes. ABMI est une entreprise d’ingénierie multispécialiste basée en France. Spécialiste de la mécanique au sens large, les équipes chevronnées d’ABMI réalisent depuis des dizaines d’années l’ingénierie produit de bout en bout. Les produits ainsi conçus par ABMI sont distribués dans plus d’une centaine de pays. L’expérience ainsi accumulée profite aujourd’hui à des dizaines de startups et de grands groupes.



Contact presse : Alexandre Martin - a.martin@abmi-groupe.com



www.abmi-groupe.com

Contacts presse



ABMI : Alexandre Martin - a.martin@abmi-groupe.com

Rtone : Jenny Baur - jenny@rtone.fr