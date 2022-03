entreprises

Après le déploiement de Talentpeople (filiale RPO du groupe) en Espagne sous la marque Winid, c’est désormais en Suisse que le Groupe Ergalis poursuit sa croissance.

A propos d'interXpert SA





InterXpert est une entreprise de travail temporaire genevoise, spécialisée en médical et en bâtiment. Elle a réalisé 15m€ de C.A en 2021. L’équipe est constituée d’une dizaine de personnes animée par les deux fondateurs. Les 2 fondateurs d’Interxpert (préparant leur retraite) accompagneront le Groupe Ergalis, le temps de trouver un nouveau manager.



Spécialisée dans le Médical et le Bâtiment, Interxpert s’inscrit pleinement dans l’offre globale de staffing spécialisée que le groupe propose depuis plus 10 ans.



"Cette acquisition traduit la volonté stratégique du groupe de développer en Europe ses spécialités prioritaires. C’est une base permettant de déployer aussi l’ensemble de ses marques et toutes ses solutions de staffing en Suisse", déclare Frédéric Noyer Président du Groupe Ergalis.

Une première étape du plan de déploiement en Suisse



Le Groupe Ergalis souhaite que cette première implantation à Genève soit le point de départ d’un développement ambitieux par l'ouverture d’agences et de bureaux dans les autres cantons francophones du pays.





Stratégie de croisssance externe



Cette acquisition en Suisse est encore une étape importante dans la stratégie de croissance du Groupe Ergalis initiée depuis 10 ans. Elle vient compléter les investissements organiques et externes sur le champ du recrutement à l’international afin de mieux répondre aux attentes des grands clients.





Continuation de la croissance organique en France



Parallèlement, le Groupe continue sa croissance organique en France en ouvrant de nombreuses agences, renforçant ainsi son positionnement de spécialiste. En Grande Distribution, 3 ouvertures sont prévues cette année (Aix, Lille, Brest) et pour sa spécialité Médicale 6 agences verront le jour (Clermont-Ferrand, Montpellier, Rouen, Toulouse, Nice, Versailles).

A propos du Groupe ERGALIS



Créé en 2010, le Groupe réalise plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte plus de 650 collaborateurs répartis dans 120 bureaux en France.



Le Groupe ERGALIS, reconnu parmi les 10 acteurs majeurs de son marché, est un groupe de staffing spécialisé et innovant en recherche perpétuelle d’optimisation tant sur les outils, les processus et les nouvelles technologies pour mieux répondre aux attentes de ses clients.



Cet esprit novateur se traduit par une volonté d’optimiser les méthodes de recherche d’emploi, d’améliorer l’employabilité des candidats et d’optimiser les processus RH des clients.

Son positionnement affirmé s'articule autour de solutions de staffing spécialisées à travers ses 3 marques :

Ergalis France (Intérim et Recrutement spécialisés)

Talentpeople (Spécialiste Européen du RPO)

Up Skills (Cabinet de Recrutement Cadres et Experts, Management de Transition)

