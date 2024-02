entreprises



30 ans d'expertise et d'innovations

Depuis 30 ans, Galis s'est donné pour mission de faire passer le design d'espace dans une nouvelle dimension. Développant dès son origine une approche globale du métier, l'agence est la première en France à posséder une expertise complète des savoirs faire sur les trois grands domaines du secteur : salon, évènementiel et retail.



Le positionnement novateur du groupe Galis réside ainsi dans sa capacité à produire pour un même client des recommandations stratégiques, allant du design d’espace à la création en passant par l’intégration de solutions RSE. L'objectif, apporter une réponse complète en adéquation avec les enjeux d’ordre commercial, d’image, et d’identité de marque.





Un métier historique : le design stand

Métier historique de l’agence, le design de stand pour les événements salons est au coeur des savoirs faire de l'agence. Leader français sur le secteur depuis 2020, Galis consacre son expertise à répondre avant tout à un objectif de retour sur investissement, conscient que le design doit se mettre au service de la stratégie commerciale, marketing et image de l'entreprise.

L'agence propose ainsi des solutions techniques et créatives adaptées aux enjeux stratégiques de ses clients : stand traditionnel, modulable ou encore hybride.





Acteur des mutations technologiques du secteur

Au sein d'une profession contrainte de se réinventer à marche forcée en raison de la crise sanitaire, Galis a su accélérer son virage technologique. Ainsi, l'agence a développé une plateforme de virtualisation des événements, développée en France, qui permet de réaliser des e-conférences, e-festivals, e-stands, e-salons, webinars et e-boutiques. Cette technologie, conçue comme un prolongement digital direct des espaces physiques, favorise l’interaction avec les différents publics au travers d’outils adaptés à tous les projets, dans une approche hybride de l'événementiel.



Par ailleurs, Galis utilise l'IA pour développer des contenus client novateurs. L'agence vient ainsi de lancer un groupe de travail afin de tirer le meilleur de cette technologie et de ses applications au sein de son pôle design et creation, tout en veillant à ce que la réflexion stratégique reste le fruit d'une équipe 100% humaine.





Décarbonation et engagement RSE



Certifié ISO 20121 dès 2016, le groupe Galis a été le premier acteur français du secteur de l'événementiel à s'engager dans une démarche de croissance verte, avec pour objectif le 0 carbone en 2050. Considérant que la RSE est un formidable levier pour innover et redonner du sens à l’entreprise, Galis se fixe annuellement de nouveaux objectifs par le biais d’une politique de management responsable. Pilotée par Pauline Teyssedre, Directrice Stratégie & RSE du Groupe Galis et Présidente de la commission française pour la révision de la norme ISO 20121, cette politique intègre de façon transversale les devoir d’inclusion, de vigilance, d’intégrité et de transparence.



Galis vient également d’obtenir la certification ISO 26000 avec le niveau "confirmé" et ajoute ainsi le label "engagé RSE" à sa ligne de transition écologique.



Au quotidien, cet engagement se traduit par une sensibilisation constante des designers à l'eco-conception impulsée au cœur de chaque projet artistique pour tendre vers des réalisations engagées dès leur création. Par ailleurs, l'agence favorise l’innovation responsable au travers d'offres d’évènements éco-responsables et de stands réutilisables ou hybrides. Enfin, dès 2014, Galis a ouvert la filliale Galis Factory, des ateliers de production 100% made in France, en charge de la production, de la logistique et de l’installation de stands traditionnels dont l'ensemble des prestataires et sous-traitants sont sélectionnés en fonction de critères qualité et RSE.

Chiffres clés

111 collaborateurs

5 bureaux en France à Paris, Bordeaux, Lyon, Nice et Lille - Prochaine ouverture : Strasbourg

450 clients

650 projets menés par an en France et à l'international

35 millions d'euros de chiffre d'affaires

https://www.galis.fr