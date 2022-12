entreprises







Cette initiative est le fruit de l’imagination du dirigeant du réseau, Jordan Khalifa et PDG de la société Concept Ouverture. L’idée d’un livre blanc a germé au fur et à mesure de ses prises de parole sur le réseau professionnel LINKEDIN.



Jordan Khalifa y est fidèle à lui-même, simple, disponible, à l’écoute et surtout professionnel. Après quelques posts orientés sur différents sujets de la menuiserie, il sent un grand intérêt et une certaine attente de tous les professionnels de la menuiserie comme des fournisseurs. Un besoin d’écoute, d’échange et un mélange d’opinions où chacun peut exprimer sa vision professionnelle.



Ce mode opératoire devient un réflexe dès l’été (il paraît que le bâtiment ferme en août… ) où il se lance dans la rédaction de 2, puis 3 puis 5 posts par semaine en abordant les sujets qui réjouissent la profession mais ceux aussi qui font grincer des dents…

"Nous sommes un réseau open source où chaque adhérent s’exprime, échange, partage afin que nous progressions tous ensemble. Ces livres blancs reflètent l’esprit du réseau GAP RÉFÉRENCEMENT à savoir des conseils simples et applicables par tous".





Le SAV, premier livre blanc



Pour ce premier livre blanc, pas de place au hasard, le choix est entériné par la communauté qui vote à la majorité pour la thématique du SAV. C’est bien connu, le SAV et la menuiserie ne font pas bon ménage. Néanmoins, Si la perfection n’existe pas, être meilleur est toujours un objectif chez GAP RÉFÉRENCEMENT.



C’est en ce sens que les lecteurs découvriront la vision du réseau à la lecture de notre approche du SAV. Nulle envie de donner des leçons, juste celui de partager des conseils et une expérience qui fonctionnent et s’appliquent à chaque entreprise du secteur.



Au programme, 4 grands chapitres autour du SAV :

Le SAV en interne

La déclaration du SAV

Le traitement du SAV

Les principes à respecter dans le traitement du SAV

Bien évidemment, ce livre blanc est tout sauf figé dans le marbre, il a pour but d’évoluer en fonction des retours de nos adhérents et des nouveaux outils . Néanmoins, les informations resteront simples et facilement applicables pour le monde de l’entreprise.

Le livre blanc est téléchargeable gratuitement sur le site du réseau gap-referencement.com

Deux autres Livres Blancs en prévision pour début 2023



Si le premier Livre Blanc sur le SAV sera dévoilé à l’approche des fêtes comme un « petit présent sympathique » à tous les professionnels de la menuiserie, deux autres Livre Blanc sont en cours d’écriture.



Le second opus devrait être consacré à la « Gestion de la commande client » puis le troisième sur la « Gestion logistique ». Deux grands thèmes au cœur de l’efficience des magasins de menuiseries qui aident les entreprises à devenir plus rentable.



Au-delà d’une promesse, le livre blanc est une nouvelle preuve de la volonté du réseau GAP RÉFÉRENCEMENT d’accompagner au mieux ses adhérents, dirigeants confirmés ou jeunes entrepreneurs : mieux se structurer, mieux acheter, mieux vendre pour une meilleure rentabilité.

« Ce livre blanc est une sacrée expérience de vie. Cela fait 14 ans que je suis dans le métier et même si je suis un dirigeant introverti, j’ai toujours aimé écouter et partager avec mes équipes mais également avec tous mes confrères de la menuiserie. C’est la première richesse d’un entrepreneur.



À chacun son avis mais vouloir garder des informations uniquement à titre personnel est antinomique avec ma vision d’entrepreneur surtout lorsque vous prônez les valeurs d’un réseau. Le livre blanc est une concrétisation de ma vision, de mes croyances en ce système d’être plus fort ensemble. Je n’ai pas la volonté de dicter des règles mais juste du « bon sens » où chaque dirigeant ou manager trouvera son inspiration. Ce sont des choses simples à reproduire après libre à chacun de mettre sa patte !



Que ce soit le SAV, le commerce, la logistique ou d’autres thématiques d’entreprise, je décris mon expérience et mes modes opératoires en toute humilité et transparence, et c’est cela qui me ressemble. En lisant ces livres blancs, vous saurez vraiment quelles sont les vraies valeurs du réseau GAP RÉFÉRENCEMENT et vous aurez l’envie ou non de nous rejoindre, chacun sa route, chacun son chemin mais avec nous, il est sans aucun doute, mieux tracé ».



Jordan Khalifa, Dirigeant du réseau GAP RÉFÉRENCEMENT & de la société Concept Ouverture

A propos de GAP RÉFÉRENCEMENT



Le réseau des professionnels de la menuiserie est né en janvier 2020 suite au souhait de Jordan Khalifa, PDG de la société Concept Ouverture, de construire un réseau différent, identitaire et communautaire.



Cette nouvelle approche s’appuie sur des fondamentaux originaux, le respect de ses adhérents mais également de ses fournisseurs. Les adhérents voient leur indépendance renforcée avec une communication personnalisée à leur identité sans aucune enseigne du réseau. Ils bénéficient de solutions informatiques, logistiques, e-commerce et de prix négociés des plus grands fabricants de menuiseries du marché. Un réseau dédié aux négociants spécialistes et fenêtriers en quête de partage, qui devient plus fort à chaque nouvelle adhésion, fidèle à un vieux principe « l’union fait la force ».