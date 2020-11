entreprises

Les entreprises suivantes : Masterpiece Group Inc. (Minato-ku, Tokyo; Président: Osamu Sato), INETcc (France: CEO Denis Guittet), Colombia Outsourcing Solutions S.A.S. (Colombie: CEO Felipe Samper), INGO S.p.A. (Italie: CEO Marco Durante), et 95teleweb Information Co. (Chine: CEO Wang Yuan) ont créé une société commune appelée “GBA Global BPO Alliance Pte. Ltd.” avec un siège opérationnel à Milan- Italie.

L’objectif de cette société commune est d’accompagner nos clients sur tous leurs marchés et donc d’être leur partenaire stratégique dans le déploiement de leur gestion de la relation clientèle quelque soit le pays et les langues et avec une approche flexible au niveau tarifs et sites de production.



Cette collaboration se fait également au niveau de l’étendue des services car en plus d’offrir une large gamme de langues, cette alliance permet aussi de proposer tous les métiers liés au centre d’appels.



GBA dispose enfin d’équipes d’ingénieurs informaticiens qui ont développé des solutions IT pour la gestion des services liés à la relation clientèle tels que: le web, chat/bot, les réseaux sociaux, le cloud et bien entendu l’Intelligence artificielle - AI; outils adaptés à chaque pays où nous avons des sites de production.



GBA regroupe à ce jour 14 sociétés, représentant environ 20.000 positions de travail et pouvant gérer 28 langues; la croissance du réseau étant importante, ces chiffres devraient évoluer dans les prochains mois.





Les principaux avantages de GBA sont:

1. Un seul contact pour le suivi de vos projets

En cas de déploiement sur différents pays, vous n’aurez plus, d’une part, à rechercher un prestataire par langue, mais vous n’aurez plus besoin, d’autre part, de coordonner le suivi pour tous vos marchés. GBA vous permettra en effet de centraliser le suivi opérationnel, mais également le suivi administratif - contractuel & comptable - de votre service clients quelque soit le nombre de pays concernés.

En plus des langues couramment parlées telles que l’anglais, le mandarin ou l’espagnol, GBA offre également la possibilité de gérer vos services clients dans de nombreuses autres langues telles que l’hindi, l’allemand, l’italien, le français, l’arabe, le bengali….28 langues en tout.

L’anglais étant la langue standard dans le secteur de la relation clientèle, GBA est à même de proposer différents lieux de production pour cette langue; centres qui seront choisis selon votre budget, le profil des contacts à gérer, votre souhait d’être proche des équipes…pour cette langue nous pouvons par exemple proposer une production depuis le Bangladesh avec les coûts les plus bas du marché ou alors depuis la Malaisie qui dispose d’un savoir-faire important dans la gestion des projets en anglais ou “singlish”. Il en va de même pour le français, le mandarin, l’allemand, l’italien… Nous choisirons par conséquent ensemble le meilleur site selon vos critères.

Généralement les coûts liés à la gestion de la relation clientèle sont répartis sur 3 principaux postes: communication, dépréciation des systèmes d’information et les coûts liés aux ressources humaines.



Dans le monde globalisé actuel où il est facile de produire depuis n’importe quelle destination et donc où la différence de coûts entre les centres d’appels peut ne pas être importante, la différenciation se fera par conséquent sur un ensemble de critères liés à la capacité de votre prestataire à avoir une gamme étendue d’options.



C’est pourquoi collaborer avec GBA, qui offre une flexibilité dans le choix de votre site de production, qui a une expérience importante des marchés où il est présent - parfois plus de 30 ans - qui dispose d’outils technologiques/informatiques diversifiés et adaptés à vos produits et services et à la culture du pays et enfin qui gère de manière simple et centralisée le suivi opérationnel et admnistratif, vous donnera un avantage décisif par rapport à vos concurrents.



GBA continue à étendre son réseau et par conséquent nous pourrons vous proposer de nouvelles destinations dans les prochains mois.



Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur nos services, merci de nous contacter aux coordonnées indiquées ci-dessous, nous nous ferons un plaisir de vous assister dans votre recherche d’une solution adaptée à vos besoins.



Membres GBA et langues gérées

Sociétés membres Pays Villes Langues gérées Masterpiece Group, Inc. Japon Tokyo Japonais Japon Oita Japonais Beijing 95 Teleweb Information Co., LTD Chine Beijing Mandarin Chine Hefei Mandarin Chine Handan Mandarin AnswerNet USA 16 états américains Anglais AnswerNet Canada Toronto, Winnipeg Anglais, français AnswerNet Afrique-du-Sud Cape Town Afrikaans – dutch - english Colombia Outsourcing Solutions S.A.S Colombie Bogota Espagnol Brésil Palmas Portugais Day Three Business Services Sdn Bhd. Malaisie Kuala Lumpur

Malaysia Malais Malaisie Kuala Lumpur

Malaysia Bahasa Indonésie Malaisie Kuala Lumpur

Malaysia Vietnamien Malaisie Kuala Lumpur

Camboyano Khmer Nexus Contact Center Tunisie Tunis Français, Arabe Telecom Express Russie Moscou Russe Telecom Express Ukraine Zhitomir Ukrainien FIFOTech Bangladesh Dhaka Bengalí Inde Calcuta Hindi TDM Allemagne Sarstedt Allemand INGO S.p.A., Italie Milan Italien Nice Call Co.,LTD. Thailande Bangkok Thai Masterpiece Group (Myanmar) Co., Ltd. Myanmar Yangon Birman Masterpiece Group (Philippines) Co., Ltd. Philippines Manille Tagalog Multicom Belgique Liège Néerlandais, Français INETcc - others Europe Prague, Copenhague, Zagreb, Ljubljana, Bucarest, etc. Tchèque, Slovaque, Danois, Croate, Slovène, Bulgare, Roumain, grec…

GBA Global BPO Alliance Pte. Ltd.