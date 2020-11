entreprises



Die folgenden Unternehmen : Masterpiece Group Inc. (Minato-ku, Tokyo; CEO: Osamu Sato), INETcc (France: CEO Denis Guittet), Colombia Outsourcing Solutions S.A.S. (Colombie: CEO Felipe Samper), INGO S.p.A. (Italie: CEO Marco Durante), et 95teleweb Information Co. (Chine: CEO Wang Yuan) haben das “GBA Global BPO Alliance Pte. Ltd.” Gegründet mit sitz der Zentrale in Miland- Italien.

Diese Allianz hat für Ziel die Begleitung und Betreiung unsere Kunden in allen Ihren Märkten und deren Strategischer Partner zu sein für einen besseren Einsatz im Kundenmanagment und das unabhängis des Lands oder die Sprachen, mit einem flexiblen Ansatz auf Preise und Produktionstandorte.



Diese Zuzammenarbeit wird auch auf der Ebene des Leistungsumfangs durchgeführt,da diese Allianz nicht nur eine breite Palette von Sprachen bietet,sondern auch alle Tätigkeiten eines Call-Centers.



GBA hat auch endlich Teams von Computeringenieurin, die IT-Lösungen für das Management von Kundenbeziehungsdiensten entwickelt haben, wie zum Beispiel : Web , Tchat /Bot, Soziale Netzwerke ,Cloud und Künstliche Intelligenz, dazu die passenden Werkeuge an jedes Land, in dem wir Produktionsstätten haben



GBA hat der Zeit 14 Unternehemen zusammengeschlossen, die rund 20.000 Arbeitstellen vetreten und 28 Sprachen verwalten können. Da das Netzwerk erheblich wächst , sollten sich diese Zahlen in die kommenen Monaten ändern.





Die Hauptvorteile von GBA sind :

1. Ein einziger Ansprechpartner für die Verfolgung

Falls Sie in verschiedenen Ländern vetreten sind ,müssen Sie nicht mehr nach Patntener und Sprache suchen um das ganze zu koordinieren. GBA ermöglicht Ihnen die Zentralisierung Ihre Betriebsüberwachung ,auch die verwaltung alle administrative aktivität wie veträge und Buchhaltung Ihre Kundendienste unabhängig der Anzahl der Betroffenen Länder. 2. GBA deckt etwa 60% der Bevölkerung in Bezug auf die weltweit gesprochenen Sprachen ab

Neben häufig gesprochenen Sprachen wie Englisch, Mandarin oder Spanisch bietet GBA auch die Möglichkeit, Ihren Kundenservice in vielen anderen Sprachen wie Hindi, Deutsch, Italienisch,Französisch Arabisch und Bengali zu verwalten,… .28 Sprachen insgesamt. 3. Die beste Wahl Ihres Produktionsstandorts entsprechend Ihren Anforderungen

Englisch ist die Standardsprache im Bereich Kundenbeziehungen. GBA kann verschiedene Produktionsstandorte für diese Sprache anbieten. Zentren, die nach Ihrem Budget, dem Profil der zu verwaltenden Kontakte, Ihrem Wunsch, den Teams nahe zu sein, ausgewählt werden. Für diese Sprache können wir beispielsweise eine Produktion aus Bangladesch mit den niedrigsten Kosten auf dem Markt oder aus Malaysia anbieten das über bedeutendes Know-how im Projektmanagement in Englisch oder „Singlish“ verfügt. Gleiches gilt für Französisch, Mandarin, Deutsch, Italienisch... Wir werden daher gemeinsam die beste Seite nach Ihren Kriterien auswählen.

Im Allgemeinen werden die mit dem Kundenbeziehungsmanagement verbundenen Kosten in drei Hauptelemente unterteilt: Kommunikation, Abschreibung von Informationssystemen und Personalkosten.



In der heutigen globalisierten Welt, in der es einfach ist, von jedem Ort aus zu produzieren, und in der der Kostenunterschied zwischen Call Centern möglicherweise nicht signifikant ist, basiert die Differenzierung daher auf einer Reihe von Kriterien, die mit dem verknüpft sind die Fähigkeit Ihres Dienstleister eine breite Palette von Optionen zu haben.



Aus diesem Grund arbeiten wir mit GBA zusammen, das Flexibilität bei der Auswahl Ihres Produktionsstandorts bietet und über umfangreiche Erfahrung in den Märkten verfügt, in denen es präsent ist - manchmal mehr als 30 Jahre - und über diversifizierte und angepasste Technologie- / IT-Tools verfügt. Für Ihre Produkte und Dienstleistungen sowie für die Kultur des Landes und schließlich für die einfache und zentralisierte Verwaltung der operativen und administrativen Folgemaßnahmen erhalten Sie einen entscheidenden Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern.GBA baut sein Netzwerk weiter aus und daher können wir Ihnen in den kommenden Monaten neue Ziele anbieten.



Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter den unten angegebenen Koordinaten. Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche nach einer Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht.



GBA-Mitglieder und angebotene Sprachen

Partner Land Städte Sprachen Masterpiece Group, Inc. Japan Tokyo Japanisch Japan Oita Japanisch Beijing 95 Teleweb Information Co., LTD China Beijing Chinesisch China Hefei Chinesisch China Handan Chinesisch AnswerNet USA 16 US states Englisch AnswerNet Canada Toronto, Winnipeg Englisch, französisch AnswerNet Südafrika Cape-Town Afrikaans - Niederländisch - englisch Colombia Outsourcing Solutions S.A.S Kolumbien Bogota Spanisch Brasilien Palmas Portugiesisch Day Three Business Services Sdn Bhd. Malaysia Kuala Lumpur

Malaysia Malaiisch Malaysia Kuala Lumpur

Malaysia Bahasa Indonesien Malaysia Kuala Lumpur

Malaysia Vietnamesisch Malaysia Kuala Lumpur

Malaysia Khmer Nexus Contact Center Tunesien Tunis Französisch, arabisch Telecom Express Russland Moskau Russisch Telecom Express Ukraine Zhitomir Ukrainisch FIFOTech Bangladesch Dhaka Bengali Indien Kolkata Hindi TDM Deutschland Sarstedt Deutsch INGO S.p.A., Italien Mailand Italienisch Nice Call Co.,LTD. Thailand Bangkok Thai Masterpiece Group (Myanmar) Co., Ltd. Myanmar Yangon Birmanisch Masterpiece Group (Philippines) Co., Ltd. Philippinen Manila Tagalog Multicom Belgien Lüttich Niederländisch, französisch INETcc - others Europa Prag, Kopenhagen, Zagreb, Ljubljana, Bukarest, etc. Tschechisch, slowakisch, dänisch, Kroatisch, slowenisch, bulgarisch, rumänische…

GBA Global BPO Alliance Pte. Ltd.

Zentrale 21 Bukit Batok Cresent #24-72 Wcega Tower, Singapur

Europe Via 1 Maggio 13 20037 Mailand - Italien

CEO Denis Guittet

Erstelldatum 28 juin, 2020

Website https://www.gbacallcenter.com