Très actif au sein de l’écosystème tech et dans le domaine associatif, Guillaume Goury, Vice-Président du CIPMed, souhaite s’appuyer sur ses compétences et son expérience dans le domaine de l’IT pour amener une nouvelle stratégie à l’incubateur Belle de Mai tout en conservant son statut d’incubateur de la recherche publique. Ce changement de présidence devrait permettre à la structure d’augmenter sa notoriété et de renforcer ses liens avec les acteurs économiques et IT du territoire afin de fêter dignement ses 25 ans à la fin de l’année 2024.





Un nouveau bureau et une nouvelle présidence en adéquation avec les valeurs de l’incubateur Belle de Mai

Le CIP œuvre depuis 50 ans aux côtés des décideurs IT (DSI, RSSI, CTO, CDO…) et des prestataires informatiques. Lieu d’échange et de partage d’expérience unique où convergent environ 200 entreprises et 500 membres. Depuis le 20 décembre, le CIP a pris la présidence de l'incubateur Belle de Mai par le biais de Guillaume Goury, déjà administrateur de la structure d'accompagnement depuis 2019.

Membre du bureau du Club Informatique Provence Méditerranée depuis 2016 et actuellement Vice-Président et Trésorier de l’association, Guillaume Goury est un homme d’affaires impliqué. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est habitué au monde associatif comme en témoigne son engagement de plus de 20 ans auprès d’associations de secteurs aussi divers que le médical, le numérique et l’emploi. Conférencier, il intervient régulièrement sur des sujets numériques lors des grands événements de la région mais aussi au national (Medinjob, métiers invisibles du numérique, CIP Network Show, IOT, Access Security). Son profil technique et son expérience riche, puisée chez des géants comme IBM, Interxion ou le Groupe LTIMindtree font de Guillaume Goury un choix logique pour la présidence de l'incubateur Belle de Mai, acteur majeur du territoire pour les entrepreneurs innovants portant un projet numérique.

À ses côtés, Julie Davico-Pahin, élue à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Aix Marseille-Provence (CCIAMP), l’un des membres fondateurs de l’incubateur, renouvelle son mandat de Vice-Présidente et s’engage au poste de Trésorier. Elle s'investit depuis plusieurs années au sein de la French Tech. Avec son expérience de l’entrepreneuriat, par la création de la société Ombrea, elle complète le profil du nouveau Président. Enfin, l’Ecole Centrale Méditerranée (ECM), avec sa représentante Françoise Perrin au poste de Secrétaire, va apporter un cadre et un réseau important à l’incubateur. L’ECM forme des ingénieurs généralistes, responsables, à haut niveau scientifique et capable de créativité et d’innovation. L’Ecole Centrale Méditerranée est investie dans la recherche et l’innovation, ce qui correspond parfaitement à un incubateur de la recherche publique comme l'incubateur Belle de Mai.





Les ambitions pour l’incubateur Belle de Mai en 2024

Les programmes d’incubation de l’incubateur Belle de Mai ont permis la naissance de belles entreprises innovantes telles que Bazile Telecom, Nothing2Install, Tchek, Data Observer ou encore Delitoon. Des belles success stories qui s’étalent sur les (presque) 25 années d’un accompagnement spécifique, thématique et internalisé en adéquation avec les besoins des entrepreneurs. L’arrivée du nouveau Président ne changera pas le contenu des programmes mais permettra d’apporter une vision et une nouvelle stratégie à la structure qui est spécialisée dans l’accompagnement des projets numériques, B2B, issus de profils entrepreneurs ingénieurs, en lien avec la recherche publique.

"C’est un vrai plaisir pour moi, d’avoir été mandaté par le CIP pour prendre la présidence de l’incubateur. Mon expérience professionnelle variée et mon implication dans l’écosystème numérique ainsi que dans le monde associatif me permet aussi d’avoir une vision concrète et pleine d’espoir pour l’incubateur Belle de Mai. Nous allons définir une nouvelle stratégie, avec les membres du Conseil d’Administration, le Bureau et l’équipe opérationnelle de l'incubateur Belle de Mai. J’ai pour habitude de travailler en utilisant l’intelligence collective et je souhaite mettre cela en place aussi dans l’incubateur. Nous possédons un outil merveilleux pour les start-ups et nous allons le faire découvrir à tous et le faire grandir", s’exprime le nouveau Président, "Intelligence collective, écosystème, partage d’expérience, sera la ligne directrice de l’incubateur Belle de Mai en 2024. Nous allons fêter nos 25 ans fièrement.".

L’incubateur Belle de Mai entend s’imposer comme acteur de référence de l’accompagnement des projets technologiques et numériques innovants, en particulier en Région Sud.

A propos de l’incubateur Belle de Mai



Véritable levier de croissance des start-up, l'incubateur Multimédia Belle de Mai situé à Marseille aide les futurs entrepreneurs dans leurs projets numériques innovants sur tout le territoire français. Son programme d’accompagnement a pour vocation de les aider à convertir leur idée en une structure pérenne, en leur apportant une expertise et des moyens techniques, logistiques et financiers.



Labellisé par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche depuis sa création en 1999, l’incubateur a accompagné plus de 400 porteurs de projets dont 235 dans son programme historique "Le 1024", contribuant ainsi à la création de plus de 250 entreprises, dont 66% sont toujours en activité.

www.belledemai.org