Sami Sarkis, président de l'agence HOsiHO, explique les raisons de l'opération : "Quant mi-décembre j'ai appris la nouvelle de la fermeture imminente de ce premier réseau social dédié aux images drone, je n’ai pu me résoudre à l’accepter sans rien faire. Assez vite nous avons entamer des discussions avec son fondateur car j’ai tout de suite vu les synergies positives que l’acquisition de ce magnifique site internet dédié à la photographie par drone pouvait générer avec nos deux autres plateformes, elles aussi dédiées à l’image aérienne".



Ainsi, Dronestagram entre dans la constellation des sites internet que possède l’entreprise spécialisée depuis 2014 en production et distribution d’images aériennes par drones. La plateforme de partage grand-public vient donc s’adosser à une banque d’images aériennes, Hosiho.com, et à un réseau de télépilotes professionnels, Hosiho.net.



"Non seulement nous maintenons le site Dronestagram en vie, pour le plus grand bonheur des 10000 photographes et vidéastes aériens qui s’y sont inscrits depuis 2013, mais nous ouvrons de ce fait à la marque HOsiHO une visibilité mondiale qui rejaillira sur les ventes de notre banque d’images et les demandes en prestation de notre réseau de télépilotes de drones", explique Sami Sarkis, pour qui la première des priorités est de remobiliser la communauté internationale de cet "instagram" du drone, en lui offrant un site relooké, vivant, optimisé, et avec de nouvelles fonctionnalités.

"Relancer le célèbre concours de photographie par drone est aussi prévu, mais il faut d’abord retrouver la belle audience de la grande époque et ainsi attirer de prestigieux sponsors, que nous appelons d’ores et déjà à se manifester ! Mais nous allons d'abord consulter les membres actuels de Dronestagram, pour mieux connaître leurs attentes et ainsi décider des orientations prioritaires, en phase avec la communauté", ajoute le fondateur d'HOsiHO, qui précise : "nos projets s’adapteront à la réaction des artistes aériens, et nous pensons déjà à proposer aux auteurs de certaines des fabuleuses photos présentent sur Dronestagram de rejoindre notre plateforme de vente en ligne d’images aériennes, HOsiHO.com".



Enfin, HOsiHO s’engage à protéger le travail des photographes publiant leurs images sur Dronestagram. Leur copyright n’est pour le moment pas clairement mentionné sur ces images, explique Sami Sarkis, « hors c’est une mention indispensable pour éviter le piratage, ou l’utilisation frauduleuse. L’une des solutions sera d’apposer cette mention en filigrane discret sur l’ensemble des images de la base ».



D’autres perspectives et projets sont sur la table, tant les points communs sont nombreux entre le Réseau de Télépilotes, la banque d’images aériennes et le réseau social de partage d’images drone, qui font dorénavant partie de l’offre globale d’HOSIHO.

A propos d'HOsiHO : Trois plateformes pour trois services autour de l'imagerie par drone

HOsiHO, Banque d'Images Aériennes : Fondée en 2014 à Marseille, la collection HOSIHO compte près de 50,000 vidéos et photos aériennes sur le Monde vu d'en haut. La plateforme d'e-commerce de l'agence, accessible permet la recherche, et l 'achat de droits (licence) ainsi qu'un téléchargement immédiat des images en haute-résolution (HD/4K/6K/8K).

https://www.hosiho.com

HOsiHO, Drone Pilots Network, le Réseau de Télépilotes Professionnels : Créé en 2017, c'est un service de mise en relation entre clients et prestataires drone talentueux. Les membres sont tous des auteurs contribuants à la banque d'images aériennes. Grâce à un site internet dédié, il est aisé de trouver rapidement l'opérateur drone le plus proche des sites de prises de vues, d'un simple clic sur la carte de France. Labellisés HOSIHO, ces opérateurs sont tous des professionnels reconnus de longue date.

https://www.hosiho.net

Dronestagram : plateforme de partage de 100,000 photos entre passionnés de drones, d'images aériennes, de photographie, et le grand-public.

https://www.dronestagr.am





Une Collection Partenaire de l’INA, depuis 2019



Dans le cadre d’un partenariat entre l’INA et l'agence HOSIHO, la collection d'images aériennes est aussi distribuée par l’Institut National de l’Audiovisuel.



HOsiHO rejoint ainsi les prestigieuses collections partenaires présentées sur la plateforme professionnelle inamediapro. Une très belle reconnaissance pour l'agence.



https://www.inamediapro.com/Collections/Collection-Hosiho