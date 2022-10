entreprises



ImRaum Immobilien, l’unité d'investissement et de développement immobilier des propriétaires du groupe ImWind, l'une des principales compagnies d'énergie renouvelable d'Autriche, a acquis Designer Outlet Luxembourg auprès de son prédécesseur Nuveen Real Estate et a désigné l'opérateur autrichien ROS Retail Outlet Shopping comme nouvelle société de gestion.



"Les gens ont besoin d'expériences de shopping significatives, physiques et variées, c'est pourquoi les villages de marques restent toujours une catégorie de placement intéressante. Ils offrent aux clients une très bonne opportunité d'économiser de l'argent en achetant des produits de marque de haute qualité et sont donc très attractifs, en particulier en période de crise économique", déclare Robert Wagner, Managing Partner chez ImRaum Immobilien. "Nous sommes très fiers d'avoir investi dans le Designer Outlet Luxembourg, qui offre un potentiel de développement prometteur de notre point de vue", a-t-il ajouté.



Depuis son ouverture en 2003, le Designer Outlet Luxembourg est un village de marques très apprécié, situé dans la région wallonne de Messancy, en Belgique. Cette destination de shopping jouit d'un grand potentiel grâce à sa situation privilégiée à la frontière du Luxembourg et de la France, ainsi qu'à sa proximité avec l'Allemagne, à seulement 40 minutes. La zone de chalandise concentre un pouvoir d'achat élevé, le Luxembourg ayant de loin, le PIB par habitant le plus élevé de l'Union européenne, selon la dernière étude d'Eurostat.



Avec une surface locative brute de près de 17 000 m², Designer Outlet Luxembourg propose plus de 50 boutiques, avec des prix réduits de 30 à 70 %, toute l'année, et des marques haut de gamme telles que Boss, Gant, Guess et Tommy Hilfiger, ainsi que des marques de sport comme Adidas, Asics, New Balance, Nike et Puma. Le mix exceptionnel des enseignes bénéficie également de la situation du Designer Outlet Luxembourg en tant que destination de shopping transfrontalière avec une forte présence de marques de la zone de chalandise, notamment American Vintage, L'Oréal, IKKS, Le Temps des Cerises, Max & Moi, Mise au Green, River Woods, Suitsupply, The Kooples, Tradition des Vosges et Zadig & Voltaire.





De gauche à droite :

Thomas Reichenauer et Gerhard Graf, cofondateurs et Directeurs Généraux de ROS Retail Outlet Shopping

et Stéphane Thil, Directeur du Designer Outlet Luxembourg



"En tant que nouvel opérateur du Designer Outlet Luxembourg, nous sommes très heureux d'ajouter un site aussi prometteur à notre portefeuille et nous nous engageons à positionner le village de marques comme une destination transfrontalière attrayante pour le shopping d'outlet premium avec un mix de marques haut de gamme et une offre améliorée de restauration", déclare Thomas Reichenauer, Directeur Général de ROS Retail Outlet Shopping.



Avec plus de dix ans d'expérience, ROS Retail Outlet Shopping est aujourd'hui le cinquième plus grand gestionnaire de village de marques en Europe. La société immobilière de vente au détail exploite 12 centres en Europe, et a récemment célébré le 10e anniversaire de son village de marques le plus ancien, le Designer Outlet Soltau. D'autres projets sont également en cours de développement par la société autrichienne en Pologne, en France, en Italie et en Espagne.

À propos de ImRaum Immobilien



ImRaum Immobilien est l'unité d'investissement et de développement immobilier des propriétaires du groupe ImWind, l'une des principales entreprises autrichiennes dans le domaine des énergies renouvelables. ImRaum Immobilien développe et construit des projets immobiliers (plus de 70 000 m² développés au cours des 4 dernières années ou en cours de développement) et investit régulièrement dans une perspective à long terme pour constituer son propre portefeuille immobilier (immeubles résidentiels, propriétés commerciales et terrains à bâtir).



Le groupe ImWind est un pionnier de l'énergie éolienne et photovoltaïque et l'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable en Autriche avec plus de 430 mégawatts d'installations éoliennes et photovoltaïques en exploitation.



imwind.at





À propos de ROS Retail Outlet Shopping



ROS Retail Outlet Shopping, dont le siège est à Vienne et qui possède des partenariats en Pologne, en Italie et en France, est une société indépendante de conseil en immobilier commercial et de gestion de centres commerciaux, spécialisée dans les villages de marques et les concepts commerciaux innovants en Europe. Les fondateurs Thomas Reichenauer et Gerhard Graf sont tous deux des professionnels engagés ayant de nombreuses années d'expérience et de connaissances sur le marché européen des outlets, ainsi que des personnalités reconnues dans le secteur. Fondée en 2011 et donc l'une des entreprises existant depuis le moins longtemps dans ce domaine, ROS s'est déjà imposée parmi les dix premiers opérateurs de villages de marques en Europe.



ROS couvre toutes les étapes d'un projet, de la recherche du bon emplacement à son développement en passant par tous les aspects de la gestion opérationnelle. La croissance durable des centres est soutenue par une gestion solide des marques partenaires, des normes de qualité élevées en matière de vente au détail et de services à la clientèle, ainsi qu'une approche marketing innovante assurée par une équipe de direction professionnelle. Le portefeuille de ROS comprend Designer Outlet Soltau, City Outlet Geislingen, Brugnato 5Terre Outlet Village, Designer Outlet Warszawa, Designer Outlet Gdansk, Designer Outlet Sosnowiec, Premier Outlet Budapest, Designer Outlet Algarve, Designer Outlet Croatia, La Torre Outlet Zaragoza, M3 Outlet Polgár, Designer Outlet Luxembourg et d'autres nouveaux projets de développement en Europe.



ros-management.com