Mis en place en 2013, dans le cadre du suivi de la loi Copé-Zimmermann relative à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, le Palmarès de la féminisation des instances dirigeantes du SBF120 permet d’établir chaque année le classement des 120 plus grandes entreprises françaises, en mettant en lumière leur engagement en faveur de la féminisation de leurs instances dirigeantes et plus largement en faveur de l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.



En présence de Madame Isabelle Rome, ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances, et de Madame Marie-Pierre Rixain, Députée LREM de la 4ème circonscription de l’Essonne.

Le lundi 7 novembre 2022, à 18h00

A l’Assemblée nationale, 126 rue de l’Université



La cérémonie sera suivie d’un cocktail



