entreprises



Diplômée d’un Master en Audit, Contrôle de Gestion et Comptabilité, Katia Panaget a débuté sa carrière en consolidation dans un grand groupe coopératif laitier français, avant de rejoindre Primexis en 2015.

Elle accompagne depuis des groupes nationaux et internationaux aussi bien pour l’élaboration de leurs états financiers consolidés que pour des missions de conseil opérationnel (Tax reporting, Normes IFRS, Reporting ESEF...).

Katia a également développé une expertise approfondie dans le secteur de l’immobilier (promotion immobilière et foncières).

"La nomination de Katia s’inscrit dans une logique de développement continu de nos offres en matière de consolidation et de reporting. Katia s'est distinguée par son engagement envers ses clients, ainsi que par son investissement dans la formation de nos collaborateurs, notamment par la mise en place de solutions d'e-learning. En 2023, Primexis a de nouveau été reconnu comme un acteur "Incontournable" en Consolidation dans le Classement des Cabinets d'Expertise Comptable publié par Décideurs Magazine. Cette nomination et les futurs recrutements prévus témoignent de notre volonté de maintenir cette position de leader dans ce domaine.", précise Sébastien Courbe, Associé et Directeur Général de Primexis.

"Je remercie sincèrement les associés pour leur confiance et mon équipe pour son soutien. J'aurai à cœur de poursuivre mes actions d'accompagnement de nos clients et de développement des compétences de notre équipe d'experts dédiés.", annonce Katia Panaget, Directrice Consolidation et Reporting Groupe de Primexis.

A propos de Primexis

Cabinet de conseil opérationnel et d’expertise comptable spécialisée, Primexis accompagne depuis plus de 45 ans les directions financières et comptables de grandes entreprises dans l’amélioration continue de leur performance. Primexis est l’interlocuteur privilégié de plus de 800 clients nationaux et internationaux. En 2023, le cabinet réalisera un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros (+14%). Cette performance témoigne de son positionnement de référence, principalement grâce à la confiance de ses clients et à l'excellence de ses équipes. Primexis a été labellisé en 2023 HappyAtWork pour la 8ème année consécutive et figure en tête du classement dans la catégorie Audit / Expertise Comptable.



Depuis 2009, Primexis est membre du réseau international LEA Global qui rassemble 130 cabinets indépendants d’expertise comptable et de conseil, dans 76 pays à travers le monde, afin de proposer à ses clients une capacité d’intervention à l’international.

Primexis

Tour Pacific, 11-13 cours Valmy 92977 Paris La Défense Cedex

Tel : 01 49 68 20 00 / contact@primexis.fr

www.primexis.fr