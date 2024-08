entreprises



Grâce à cette application l’utilisateur sera informé en temps réel de toute l'actualité et des événements de la CCI. Un accès vers les contenus ainsi qu’aux réseaux sociaux est optimisé. Progressivement d’autres services seront proposés en toute simplicité.



En plus d’être un "agrégateur d’informations", c’est une invitation à une expérience utilisateur complète car le type de notifications que l’on souhaite ou non recevoir est totalement paramétrable au sein de l’application.





Pierre Montel, Président de la CCI du Morbihan, a indiqué à l’occasion du lancement de cette application que "la Chambre de Commerce et d’Industrie a choisi une innovation au bénéfice de tous ses ressortissants : nous avons la volonté de simplifier l’accès aux informations et à l’offre, selon les centres d’intérêt. Les usages du numérique permettent une construction personnalisée et c’est une vraie valeur ajoutée."

Laurent Hérault, Président de la société Applivia qui a réalisé cette application a précisé que "Nous remercions la CCI Morbihan de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis de mettre notre savoir-faire technologique au service des entreprises, commerçants, industriels et futurs créateurs d’entreprises. Le lancement de cette application est pour Applivia une fierté toute particulière puisque celle-ci est la seconde application développée par notre nouveau studio de développement, Applivia Breizh, qui vient d’ouvrir à Lorient et qui a vocation à satisfaire les besoins en applications mobiles des collectivités et des entreprises bretonnes."





L'application CCI du Morbihan : une application pratique et professionnelle gratuite à télécharger pour "Votre actu CCI dans la poche".





Comment faire ?



www.cci56.applivia.fr/download





A propos d'Applivia Breizh



Basé à Lorient, Applivia Breizh est un studio de développement d’applications mobiles breton faisant partie du groupe français Applivia.



Plus d'informations : www.appliviabreizh.com





A propos d'Applivia

Applivia est un groupe français d'édition et de développement d'applications mobiles. Fondé en 2016 par Stéphane Verbrugghe et présidé par Laurent Herault, Applivia a pour ambition de mettre au service des entreprises, des collectivités et des particuliers son savoir-faire pour offrir les applications mobiles bénéficiant d'une réelle valeur ajoutée et de la meilleure expérience utilisateur possible. Après ses studios de développement de Paris et Nancy, Applivia vient d'ouvrir un nouveau studio à Lorient en Bretagne, Applivia Breizh et 2 nouvelles filiales verront le jour en mai 2017, ADN (Applivia Digital Network) et LA REPONSE D. L'une sera en charge de la régie publicitaire et des réseaux sociaux et l'autre sera une agence 100% digitale.

Plus d'informations : www.applivia.com