entreprises

Nouvelle forme d'économie collaborative, le covoiturage de colis fait de plus en plus d'adeptes. En nouant un partenariat avec la MAIF, Jwebi vient de franchir un nouveau pas important, offrant désormais aux utilisateurs un service optimal.



La MAIF assurera ainsi désormais tous les colis transportés entre particuliers, permettant aux expéditeurs de bénéficier d'une couverture dans la limite de 2 000 €, et cela gratuitement et sans franchise. Il suffira pour cela de réaliser le règlement du transport de colis via la plateforme mise à disposition à cet effet.



Cette nouveauté devrait séduire à la fois les voyageurs/conducteurs, qui n'auront plus besoin de recourir à leur assurance personnelle en cas de dégradation, et les expéditeurs, qui y trouveront la garantie d'une livraison en toute sérénité.

Le partenariat entre Jwebi et le MAIF intervient au moment où un sondage indique que 15 % des français envisagent d'avoir recours à ce mode de transport de colis innovant.





A propos de Jwebi



Jwebi (prononcez Jou-é-bi) est une plateforme collaborative qui met en relation des voyageurs (ou des conducteurs) avec des particuliers, pour l’envoi de colis ou l’achat de produits d’ailleurs.



Une fois en relation, l’expéditeur et le voyageur définissent ensemble les différentes modalités d’échange et la commission accordée au voyageur. Jwebi sécurise le paiement en bloquant la commission du voyageur sur un compte séquestre le temps que la transaction soit faite et qu’elle soit confirmée par les deux utilisateurs.



Jwebi voit le jour en 2014, démocratisant ainsi le crowdshipping, un service depuis en plein essor, rencontrant un vif succès en France et à travers le monde.



"Nous nous sommes simplement inspirés de l'Afrique pour créer Jwebi, où le covoiturage de colis fait partie depuis toujours de la culture. Et nous n'avons pu que constater que cela fonctionne aussi en France", témoigne Asma Ben Jemaa, co-fondatrice de Jwebi.

Plus d'informations :



www.jwebi.com

www.facebook.com/jwebiworld

www.twitter.com/jwebiworld